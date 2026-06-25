韓国サッカーの「アフリカジンクス」が再び続いた。南アフリカ共和国に敗れ、32強進出は不透明となった。

韓国はW杯本大会でアフリカ勢を相手に常に苦戦を強いられてきた。アフリカ勢特有の恵まれた体格とスピードを生かしたプレーに成すすべなく屈してきた。2006年ドイツW杯で初めて対戦したトーゴに2−1で勝利したのが唯一の白星だ。その後20年間、アフリカ勢に苦しめられ続けている。

2010年南アフリカ大会ではナイジェリアと2−2で引き分け、2014年ブラジル大会ではアルジェリアに2−4で惨敗した。2010年大会では辛うじて組2位で16強入りしたが、2014年大会では1分け2敗で敗退した。史上2度目のアウェー16強入りを果たした2022年カタール大会でも、ガーナとのグループステージ第2戦で2−3と敗れた。

アフリカ勢との5度目の対戦も悲劇に終わった。韓国は南アフリカ共和国のスピードに全く対応できず、一方的に押し込まれた末に0−1で敗れた。リードを許した後も決定的な反撃は見せられなかった。選手交代枠5枚をすべて使い切ったが、試合の流れを変えることはできなかった。これで対アフリカ勢の戦績は1勝1分け3敗となった。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督もアフリカ勢相手に苦杯をなめ続けている。ブラジルW杯まで指揮した「洪明甫監督第1期」は、アフリカ勢相手に1勝3敗に終わった。第2期ではガーナをホームに迎えて1−0で勝利したものの、今年3月に欧州で行われたコートジボワール戦では0−4で大敗を喫した。

グループステージ第2戦ジンクス（4分け8敗）に続き、アフリカジンクスも打ち破れなかった韓国代表は、ワイルドカード獲得に望みをつなぐしかない厳しい状況に追い込まれた。