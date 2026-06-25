328室・16階建てが2026年7月にリブランド！ 「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

記事ポイント 那覇市松川に建つ16階建・328室のシティホテルが新たに取得される2026年7月31日に取得予定、コアグローバルマネジメントが運営を担う首里城まで徒歩約15分、那覇空港から車で約15分の立地 那覇市松川に建つ16階建・328室のシティホテルが新たに取得される2026年7月31日に取得予定、コアグローバルマネジメントが運営を担う首里城まで徒歩約15分、那覇空港から車で約15分の立地

NBIホールディングスは、沖縄県那覇市松川に位置するシティホテルを「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてリブランドし、2026年7月31日に取得する予定です。

取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更し、改修工事を含む戦略的な投資によって施設の競争力が強化されます。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

取得予定日：2026年7月31日施設名称：インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート所在地：沖縄県那覇市松川40アクセス：那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、首里城まで徒歩約15分敷地面積：10,961.94m²（3,315.98坪）構造規模：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建延床面積：21,928.18m²（6,633.27坪）客室数：328室

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」は、1974年開業の「沖縄都ホテル」を前身とする施設です。

耐震補強を含む全面改修を経て2018年9月に「ノボテル沖縄那覇」としてグランドオープンし、フランスのアコーホテルズが展開する上級ブランド「ノボテル」の国内唯一の物件として運営されてきました。

2026年7月31日をもって同ブランドでの営業を終了し、新たな名称でのリブランドを迎えます。

鉄筋コンクリート造の地下1階付き16階建てで、延床面積は21,928.18m²（6,633.27坪）に及ぶ規模を持ちます。

客室数は328室で、インフィニティプールを備えるシティホテルとして那覇市内での滞在に対応してきた施設です。

所在地は沖縄県那覇市松川40番地で、世界遺産に登録されている首里城公園まで徒歩約15分の距離にあります。

那覇空港からは車で約15分、那覇I.C.からは車で約8分でアクセスでき、沖縄本島観光の起点として活用できる立地です。

リブランドと今後の運営体制

本物件の取得はNBIホールディングスのファンド「合同会社NBI那覇開発」が売主との間で売買契約を締結することで進められています。

取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更したうえで、改修工事を含む戦略的なバリューアップ投資が実施されます。

施設名称は「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」となり、リブランドを経た新体制での運営がスタートします。

改修工事によってホテルの競争力をさらに高め、中長期的な資産価値の向上を目指しています。

NBIホールディングスは2025年4月より全国のホテル・旅館への投資を開始しており、国内機関投資家・金融機関等の協力を得て2027年3月期までに500億円超の投資を行う予定です。

本物件は同社にとって大規模ホテルへの投資案件として位置づけられています。

インフィニティプールと施設規模

ホテルにはインフィニティプールを備えており、那覇市内での開放感のある滞在が楽しめます。

敷地面積は10,961.94m²（3,315.98坪）と広く、大規模シティホテルとして那覇市松川エリアでの存在感を持ってきた施設です。

2018年のグランドオープン以来、「ノボテル沖縄那覇」として上級クラスのシティホテルとして運営されてきた実績があります。

リブランド後も鉄筋コンクリート造16階建ての堅固な建物構造と328室の客室規模はそのまま引き継がれます。

改修工事の実施が予定されており、リブランド後の「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」では、整備された施設環境での滞在が期待できます。

個人旅行からグループ旅行まで対応できる規模を備えています。

首里城エリアと那覇観光拠点としての立地

首里城は琉球王国の王城として長い歴史を持ち、世界遺産に登録されている沖縄を代表する観光地です。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」からは徒歩約15分でアクセスできるため、首里城周辺をじっくり巡る旅の拠点として活用できます。

那覇空港からは車で約15分でホテルに到着できます。

那覇I.C.からも車で約8分と、レンタカーを利用した沖縄本島観光にも対応しやすい立地です。

首里城まで徒歩約15分の立地で、インフィニティプールを備えた那覇のシティホテルが新たな姿に生まれ変わります。

改修工事を経て整備される施設では、沖縄の世界遺産エリアをゆっくりと巡る旅の拠点としての滞在を楽しめます。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 取得予定日と新しいホテル名称を教えてください？

A. 取得予定日は2026年7月31日です。

リブランド後の施設名称は「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」で、コアグローバルマネジメントがホテル運営を担います。

Q. ホテルの客室数と建物の規模はどれくらいですか？

A. 客室数は328室で、鉄筋コンクリート造の地下1階付き16階建てです。

敷地面積は10,961.94m²（3,315.98坪）、延床面積は21,928.18m²（6,633.27坪）となっています。

Q. 首里城や那覇空港からのアクセスはどうですか？

A. 首里城まで徒歩約15分、那覇空港からは車で約15分、那覇I.C.からは車で約8分でアクセスできます。

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