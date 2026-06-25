A組3位で洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表の2026北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグが終わった。1勝2敗で勝ち点3。3試合で2得点3失点、得失点は−1だ。

まだ希望はある。各組3位の12チームのうち8チームは32強に合流できる。しかし勝ち点3は32強進出を楽観できないポイントだ。歴代W杯の1次リーグを分析すると、1勝2敗はカットラインにかかる厳しい成績だ。

2022年カタールW杯では8組の3位チームのうち7チームが1勝1敗1分けだった。2018ロシアW杯では8組の3位チームのうち2チームが1勝1敗1分け、6チームが1勝2敗だ。4年前と同じく1次リーグが展開すれば韓国は敗退となる。2018年と似た状況なら韓国のトーナメント進出が可能だ。

韓国は他組3位の11チームと順位競争する状況となった。このうち4チームが韓国より順位が低くなってこそ韓国の32強トーナメント進出が可能だ。

もう韓国ができることは他組の状況を見守ることしかない。25日、A、B、C組が1次リーグの3試合をすべて終えた。このうちB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナは1勝1敗1分けで韓国より勝ち点が多い。C組3位のスコットランドは1勝2敗だが、ブラジルに1−3で敗れて得失点が−2となり、韓国を下回る。組3位チームのうち韓国が上回らなければならない4チームのうち1チームがスコットランドということだ。

今後、D組からJ組まで9組の1次リーグ第3戦が残っている。韓国としては1試合1試合に注目しなければならない。混戦となるより順位が高いチームが勝ち、低いチームは敗れるという二極化が韓国としては有利だ。

D組ではトルコが2敗で敗退が確定した中、オーストラリア（1勝1敗、2得点2失点）とパラグアイ（1勝1敗、2得点4失点）が2、3位を決める最後の第3戦を行う。韓国の立場ではオーストラリアが勝利するのがよい。両チームが引き分ければ韓国としては最悪だ。両チームが戦略的に引き分けを狙う可能性もある。両チームともに引き分ければ32強に進出する可能性が高く、敗戦すれば致命傷となりうる。

E組ではコートジボワール（1勝1敗、2得点2失点）がキュラソー（1敗1分け、1得点7失点）と対戦する。エクアドル（1敗1分け、0得点1失点）は、2連勝で組1位が確定したドイツと第3戦を行う。韓国としてはコートジボワールとドイツが勝利するのがよい。コートジボワールとエクアドルが並んで勝利すれば韓国としては最悪の結果だ。

F組ではチュニジアが2敗で敗退が確定し、オランダと日本（共に1勝1分け）が1位争いをする中、スウェーデンが1勝1敗（6得点6失点）だ。今回は日本を応援しなければいけない。日本が2ゴール差以上で勝利する場合、韓国はスウェーデンを上回る。

G組ではエジプト（1勝1分け、4得点2失点）、イラン、ベルギー（共に2分け）、ニュージーランド（1敗1分け、3得点5失点）が大混戦となっていて、韓国としては望ましくない展開だ。1次リーグ第3戦ではエジプト−イラン、ベルギー−ニュージーランドが対戦する。

H組の様相もG組と似ている。スペイン（1勝1分け、4得点0失点）、ウルグアイ、カーボベルデ（共に2分け）、サウジアラビア（1敗1分け、1得点5失点）が接戦している。1次リーグ第3戦ではスペイン−ウルグアイ、カーボベルデ−サウジアラビアが対戦する。サウジアラビアが少ない点差でカーボベルデに勝利するのが韓国には最もよい結果だ。

I組ではフランス、ノルウェーが2勝している。3位をめぐり2敗中のセネガル（3得点6失点）とイラク（1得点7失点）が1次リーグ第3戦で激突する。セネガルとイラクが引き分ければ韓国に有利だ。セネガルが2ゴール差以上でイラクに勝利すれば、韓国を多得点で上回る。

アルゼンチンの組1位が決まったJ組では、1勝1敗のオーストリア（3得点3失点）とアルジェリア（2得点4失点）が2位争いをする。両チームが引き分ければJ組の3位は勝ち点で韓国を上回る。

K組ではコロンビア（2勝）、ポルトガル（1勝1分け）の組1、2が有力視される。3、4位のコンゴ民主共和国（1敗1分け、1得点2失点）とウズベキスタン（2敗、1得点8失点）が第3戦で対戦する。韓国の立場では両チームが引き分けるか、ウズベキスタンが勝利しなければならない。

L組ではイングランド、ガーナ（共に1勝1分け）、クロアチア（1勝1敗、3得点4失点）が激しく競争している。パナマは2敗（0得点2失点）だ。ガーナが1次リーグ最終戦でクロアチアに勝利するのが韓国としては望ましい。

各組3位の順位は勝ち点、得失点、多得点、フェアプレー点数を基準に決まる。