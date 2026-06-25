3か月で1万パック突破の馬レバーが1,500円引き！ The Liver「特選馬レバ刺し」感謝セール

記事ポイント 通常4,980円の「特選馬レバ刺し」が約30％OFF・3,480円で購入できますモンゴルからの直輸入・コールドチェーン一貫管理で世界的衛生基準をクリア1週間限定・1人3セットまでの数量限定キャンペーンです 通常4,980円の「特選馬レバ刺し」が約30％OFF・3,480円で購入できますモンゴルからの直輸入・コールドチェーン一貫管理で世界的衛生基準をクリア1週間限定・1人3セットまでの数量限定キャンペーンです

シズオカミートが運営する馬レバー専門ブランド「The Liver」は、看板商品「特選馬レバ刺し」の累計販売数がサイトリニューアル後10,000パックを突破したことを記念し、2026年6月29日より期間・数量限定の感謝キャンペーンを開催します。

「特選馬レバ刺し」累計1万パック突破感謝セール

内容量：150g（約50g×3パック）※専用タレ付き通常価格：4,980円（税込・送料込）キャンペーン価格：3,480円（税込・送料込）割引額：約30％OFF・1,500円引き販売期間：2026年6月29日（月）〜7月7日（火）賞味期限：製造日より冷凍で365日（出荷日より180日以上保障）保存方法：冷凍（-18度以下）購入数量：1人3セットまで

「The Liver」は、牛レバーの生食提供が禁止されて以降も根強く存在する「もう一度、生レバーを食べたい」という声に応えるべく生まれた馬レバー専門ブランドです。

馬レバーは一頭から採れる量が非常に少ない希少部位で、供給量そのものが限られています。

同ブランドはモンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入。

買い付けから輸出まで自社によるコールドチェーン一貫管理を実現しています。

自社グループが所有する馬肉専用工場には生食用馬刺しを製造する専用ラインがあり、厚生労働省のガイドラインに沿った衛生管理のもとで製造が行われます。

世界的な衛生基準をすべてクリア

「The Liver」の「特選馬レバ刺し」は、世界的な衛生基準をすべてクリアした生食用の馬レバーです。

モンゴル国内での買い付けから日本への輸出まで、コールドチェーンを自社で一貫管理しているため、鮮度が保たれた状態で届きます。

馬肉専用工場の専用製造ラインと厚生労働省ガイドラインに基づく衛生管理が、安心して生食できる品質を支えています。

購入者からの口コミ

SNSを中心に口コミが広がり、特にTikTokでは「まるで昔の牛レバーのよう」「臭みがなく食べやすい」「レバーが苦手だったのに食べられた」といった投稿が相次いでいます。

2026年2月のサイトリニューアル後から販売数が加速し、わずか3か月で累計10,000パックを突破しました。

多くの生レバーファンから支持を集めた節目を記念し、今回の感謝キャンペーンが実施されます。

大人気の馬レバ刺し3パックセット

「The Liver 特選馬レバ刺し」は、厳選した馬レバーを急速冷凍し、鮮度を保ったまま届ける商品です。

レバー特有の濃厚な旨味と、コリッとした独特の食感が特徴で、初めて食べる人にも食べやすいよう専用タレが付属しています。

1パックが約50gと食べきりサイズで、3パックセットのため複数人でも楽しめます。

解凍方法と召し上がり方のガイドが別紙で付属するため、初めての購入でも迷いません。

モンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入

「The Liver」はモンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入しています。

現地での買い付けから輸出まで自社でコールドチェーンを一貫管理することで、産地の鮮度を損なわずに届けられます。

馬レバーは一頭から採れる量が非常に少ない希少部位であるため、今回のキャンペーンも予定数量に達し次第終了となります。

コリッとした食感と濃厚な旨味の生食体験を、通常より1,500円安く味わえる1週間限定のセールです。

馬レバー専門ブランドが届ける「特選馬レバ刺し」の感謝セールの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン価格はいくらですか？

A. 「特選馬レバ刺し 150g（50g×3パック）」が通常4,980円（税込・送料込）のところ、約30％OFFの3,480円（税込・送料込）で購入できます。

割引額は1,500円です。

Q. キャンペーンはいつまで購入できますか？

A. 販売期間は2026年6月29日（月）から7月7日（火）の1週間限定です。

馬レバーは希少食材のため、予定数量に達し次第終了となります。

1人3セットまで購入できます。

Q. 商品の保存方法と賞味期限は？

A. -18度以下での冷凍保存が必要です。

賞味期限は製造日より冷凍で365日で、出荷日より180日以上が保障されています。

解凍後はお早めに召し上がる必要があります。

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