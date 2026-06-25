造形スピードと多色プリントを実機で体感！ 「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」

記事ポイント Bambu Lab最新機種の実機展示・その場購入が可能2026年7月13日、三ノ輪駅徒歩1分の丸嶋ビル8FにオープンBrule Inc.専門スタッフによる導入相談対応のショールーム Bambu Lab最新機種の実機展示・その場購入が可能2026年7月13日、三ノ輪駅徒歩1分の丸嶋ビル8FにオープンBrule Inc.専門スタッフによる導入相談対応のショールーム

Brule Inc.は、Bambu Lab製3Dプリンターを実機で体験・購入できる「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店 (Brule Inc.)」を2026年7月13日(月)にオープンします。

東京都台東区三ノ輪の丸嶋ビル8F、Brule Inc.オフィス内に設けられるショールーム型の実店舗で、最新機種から主力製品まで幅広いBambu Lab製品が実際に稼働した状態で展示されます。

造形スピードや多色プリントの仕上がりを直接確かめながら、フィラメントやアクセサリ類を含む消耗品もその日のうちに持ち帰れます。

「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」

オープン日：2026年7月13日(月)営業時間：10:00〜17:00所在地：東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル8F(Brule Inc.オフィス内)アクセス：東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩1分取扱製品：Bambu Lab製3Dプリンター本体(最新機種〜主力製品)、各種フィラメント、アクセサリ類

Bambu Labは2020年の創業からわずか数年で3年連続世界販売台数No.1を達成した3Dプリンターメーカーで、DJIの元エンジニアチームが設立した中国・深圳発のブランドです。

超高速・高精度な造形をコンシューマー向けに手頃な価格で実現するコンセプトを掲げ、クリエイターや教育機関、製造業まで幅広い層から支持を集めています。

国内では2023年よりBambu Japanが販売事業を展開しており、今回のショールーム型店舗は国内タッチポイントの一つとして台東区三ノ輪に誕生します。

これまで「実際の稼働音や造形スピードを体感したい」「プリントされたサンプルのクオリティを直接確認したい」という声が多く寄せられており、今回の店舗開設はそうした要望に応えるものです。

展示機はBambu Labの最新機種から主力製品まで幅広いラインナップで、実際に稼働した状態で並びます。

造形の仕上がりや動作音、サンプル表面の質感といった、スペック表の数値だけでは伝わりにくい部分を目と耳で確かめられる点が特徴です。

実機の造形スピードと多色プリント精度を直接確認

「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」では、稼働中の実機を間近で見ながら各機種のスピードや精度を比較できます。

多色プリントに対応したモデルでは、複数のフィラメントを切り替えながら造形する過程をそのまま観察できます。

カタログやオンライン動画では伝わりにくい造形速度の速さや、完成品の積層表面の滑らかさを、その場のサンプルで体感できる環境です。

気に入った機種はその日のうちに持ち帰れるため、検討から購入までを一度の来店で完結させられます。

フィラメントや各種アクセサリ類も取り扱っており、すでにBambu Lab機を所有しているユーザーが消耗品を補充する目的でも利用できます。

機種選びから導入まで専門スタッフが直接対応

店舗にはBrule Inc.のスタッフが常駐し、導入相談や機種選びの疑問に直接答えます。

Brule Inc.は2006年の設立以来、国内でデスクトップ・インダストリアル3Dプリンターの販売を手掛けてきた企業です。

2023年には東京大学大学院工学系研究科と連携して3DPATCを開設し、積層造形(AM)技術の普及にも取り組んでいます。

その知見を持つスタッフが対面で相談に対応するため、初めて3Dプリンターを検討する場合でも技術的な疑問を解消しやすい場所です。

個人のメイカーや教育担当者、業務利用を検討している企業の担当者まで、用途や予算に応じた機種の違いをその場で聞きながら選べます。

「どの機種が自分の用途に合うか分からない」という段階からでも来店できるのが、ショールーム型ならではの強みです。

東京メトロ三ノ輪駅から徒歩1分の立地

店舗は東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩1分、丸嶋ビル8Fに位置します。

Brule Inc.のオフィス内に設けられたショールームで、営業時間は10:00〜17:00です。

平日の開店時間帯に立ち寄りやすい立地で、都心の各方面から日比谷線一本でアクセスできます。

上野・秋葉原方面からも乗り換えなしで移動でき、3Dプリンターの実機展示店舗としては都心部に近い場所に誕生します。

取り扱う消耗品のフィラメントや各種アクセサリ類もその場で選べるため、機材購入後の定期補充にも活用できます。

稼働する実機を間近で体感しながら、フィラメントまでその日のうちに持ち帰れるショールームが都内に登場します。

専門スタッフへの相談も受け付けているため、初めての3Dプリンター導入から機材のアップグレードまで、自分に合った一台を実物で選ぶ体験ができます。

「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」はいつオープンしますか？

A. 2026年7月13日(月)にオープンします。

営業時間は10:00〜17:00です。

Q. 店舗ではどのような製品を取り扱っていますか？

A. Bambu Lab製3Dプリンター本体(最新機種〜主力製品)、各種フィラメント、アクセサリ類を取り扱っています。

展示中の実機を確認してからその場で購入できます。

Q. 店舗の所在地とアクセス方法を教えてください？

A. 東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル8F(Brule Inc.オフィス内)にあります。

東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩1分です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 造形スピードと多色プリントを実機で体感！ 「Bambu Lab認定ストア 東京・三ノ輪店」 appeared first on Dtimes.