GENERATIONS・片寄涼太、大人の色気に憧れ Mr.Pのひげに羨望「似合うのっていいな」
GENERATIONSの片寄涼太（31）が25日、都内で行われた「プリングルズ『ウルトラマン★ガーリックバター』新商品発表会」に出席した。
【写真】大人の色気…片寄涼太から羨望のまなざしを向けられたMr.P
新商品の発売にちなみ、「パワーアップしたいこと」を聞かれた片寄は「パワーアップしたいことばかりですが、30代にもなり、より大人な男性、大人の色気には憧れるようになってきました」と告白。隣に並んだMr.Pの立派なひげを見つめ、「ひげが似合うのっていいな」と羨望のまなざしを向けた。
続けて、「自分に期待できていない自分がいる」と苦笑いしながらも、「こういうダンディーなひげが自然に似合うような年齢の重ね方をしていきたいと思います」と理想の大人像を語った。
一方、イベントでは、赤いセットアップを爽やかに着こなし、王子様のような存在感を発揮。「プリングルズ」を口にくわえてダックリップを披露するなど、無邪気な一面で会場を和ませていた。
同ブランドは、7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を、29日から全国のコンビニエンスストアなどで販売する。
【写真】大人の色気…片寄涼太から羨望のまなざしを向けられたMr.P
新商品の発売にちなみ、「パワーアップしたいこと」を聞かれた片寄は「パワーアップしたいことばかりですが、30代にもなり、より大人な男性、大人の色気には憧れるようになってきました」と告白。隣に並んだMr.Pの立派なひげを見つめ、「ひげが似合うのっていいな」と羨望のまなざしを向けた。
一方、イベントでは、赤いセットアップを爽やかに着こなし、王子様のような存在感を発揮。「プリングルズ」を口にくわえてダックリップを披露するなど、無邪気な一面で会場を和ませていた。
同ブランドは、7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を、29日から全国のコンビニエンスストアなどで販売する。