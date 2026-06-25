小室哲哉（67）が24日、インターFMの「TMNETWORKスケルラジオ」に出演。伝記映画が大ヒット中のマイケル・ジャクソン（2009年6月25日死去）から、ネバーランドで直接掛けられた4文字を激似の声マネで明かした。6月25日は、2009年の同日に亡くなったマイケルの命日。

小室は1958年（昭33）11月27日生まれ。マイケルは1958年8月29日生まれで、2人は同い年。97年には、小室がパリ滞在中のマイケルと初めて面会し、その後、米カリフォルニア州サンタバーバラの「ネバーランド」での再会を経て、小室からの楽曲提供の計画も含め、親交があった。

97年にネバーランドを訪ねた当時、小室は米国在住。車で会いに行ったという。ゲートで警備員にサインを求められ、この中で起きたことはすべて「夢」であり事実ではないとの趣旨の誓約書にサインして、ネバーランドに入ったと明かした。

「どこで会うんですか」と尋ねると「映画館があるから」と言われ、ネバーランド内の映画館に向かったという。「本当に映画館があって。1000人くらい入れる。ポップコーンの売り場まであった」という。映画館に入っていくと、傍らにポップコーンを持った少年を従えたマイケル・ジャクソンが待っていたという。

この時、マイケルからの第一声は、「Hi TK」（ハーイ、TK＝小室哲哉）だったという。この4文字を、小室は「声は張り上げない、『Hi TK』」と穏やかで優しく、高い声のマイケルの声マネで再現してみせた。

その後、ロールスロイスのようなカートに乗り、マイケルの運転で「道場みたいなところ」に案内されたという。「巨大なスピーカーが2つあった。『なんか曲持ってきてくれたんだよね』って言われて。はい持ってきましたって。4曲ぐらい」と2人で聞くことになったという。

このとき、マイケルは片方のスピーカーの前で「正座してくれて。僕が日本人だからかな」と、あのマイケルが、小室の曲を正座して聞いた秘話を明かした。小室は「本当は真ん中に座ってほしかったですよ」と、曲をステレオで聴いてほしかった気持ちを吐露。しかし、「かれの中ではステレオ感覚はそこまでなく、リズムを直で聴きたかったのかもしれないですね」とも語った。マイケルからは「すごいカッティングエッジだね」と、最先端、とがっているといった感想を伝えられたという。ただ、この4曲は実は、小室がマイケルに作っていった曲だったが、「『これは君の曲？』って言われて。そこでもうずれてたんですけどね」と小さな行き違いがあったことも明かした。それでも、小室は「次また作ればいいや」とこのときは親交を深める機会とし、その後の曲提供の計画に気持ちを切り替えたという。

マイケルと楽曲提供を前提とした音楽を作る話をした日本人アーティストは小室以外には知られていない。「夢」の契約書で入場したネバーランドでのマイケルとの貴重なひとときを、小室は「夢だね」と感慨深げに振り返った。