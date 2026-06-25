サム・スミス、『MAJ』でのパフォーマンスで話題を呼んだ「My Guy」リリース。8月にアルバム発売も決定

グラミー賞5冠、ギネス世界記録を2つ保持し、総ストリーミング再生数560億回超を誇るスーパースターのSam Smith（サム・スミス）が、新曲「My Guy」（マイ・ガイ）を6月25日（木）にリリース。同時にミュージックビデオも公開された。また、8月21日（金）には待望のスタジオ・アルバム『Hazel Eyes』（ヘイゼル・アイズ）をリリースすることも発表した。

「My Guy」は、サムが今“自分の居場所”と呼ぶニューヨークへの想いを込めた楽曲。愛が報われる瞬間を描いた現代的なラブストーリーであり、心の揺れや弱さ、表現者として自由であること、そして自分自身と向き合うことがテーマになっている。

「My Guy」ジャケット写真 ／(c)Collier Schorr

長年のコラボレーターで、親しい友人でもあるSimon Aldred（サイモン・アルドレッド）と共に制作。親密でパーソナルな空気感と、映画のように広がるストーリーテリングが重なり合い、奥行きのあるサウンドを生み出している。

Sam Smith - My Guy (Official Video)

「My Guy」についてサムは、「この曲は、ずっと人生をかけて書いて歌うのを待っていたように感じる一曲です。ニューヨークの夏の日に、大切な友人たちと一緒に書いたこの曲は、まるで空から降ってきたかのように自然に生まれました。時に冷たく、人との距離を感じるこの世界の中で、この録音から愛や親密さを感じてもらえたらうれしいです。この曲では、愛が放つ光とぬくもりを捉えようとしました。私自身、この曲を聴くと涙が出ます。あなたにも、少しでも愛を感じてもらえたらうれしいです」と語っている。

なお、「My Guy」は、先日行われた『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』のGrand Ceremonyで披露された楽曲。公式YouTubeチャンネルにはパフォーマンスの様子がアップされており、「第一声からめっちゃ鳥肌」「圧倒的な存在感」「上質な音楽を日本に響かせてくれてありがとう」「優雅で本当に素敵だった」など、反響を呼んでいる。

サム・スミス - My Guy | MUSIC AWARDS JAPAN 2026

「My Guy」は、アルバム『Hazel Eyes』に収録される。全12曲からなるこのアルバムの多くはニューヨークで制作され、サムはインディー・ポップを代表するアーティストのFeist（ファイスト）や、ヨーコ・オノ、Damien Rice（ダミアン・ライス）らとの仕事でも知られるマルチ・インストゥルメンタリスト／作曲家のShahzad Ismaily（シャザード・イズマイリー）など、少数精鋭のコラボレーターたちと作品を作り上げた。

『Hazel Eyes』ジャケット写真 ／(c)Collier Schorr

バロック・ポップ、ブリティッシュ・フォーク、アウトロー・カントリー、レフトフィールドR＆Bなど、幅広いジャンルの要素を取り込みながらも、中心にあるのはサムの圧倒的な歌声と、心の奥までさらけ出すようなストーリーテリング。『Hazel Eyes』は、サムの声と言葉がこれまで以上にまっすぐ届く、深くロマンティックな作品となっている。

【リリース情報】

Sam Smith「My Guy」試聴・購入：https://umj.lnk.to/SS_MG

2026年8月21日（金）リリースSam Smith 5th album『Hazel Eyes』予約：https://umj.lnk.to/SS_HE