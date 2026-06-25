ラウンド・オブ32の対戦カード“第１号”が決定！ 日本と戦う可能性も。SNSの反応は？【W杯】
現地時間６月24日、グループA、B、Cの最終節が行なわれ、それぞれの順位が確定した。 グループAは１位メキシコ、２位南アフリカ、３位韓国、４位チェコ。Bは１位スイス、２位カナダ、３位ボスニア・ヘルツェゴビナ、４位カタール。Cは１位ブラジル、２位モロッコ、３位スコットランド、４位ハイチとなっている。 これにより、さっそくラウンド・オブ32の対戦カードがひとつ確定。グループA２位の南アフリカ対グループB２位のカナダが、ベスト16進出を懸けて戦うことになった。 この試合の勝者は、ラウンド・オブ16で日本が属するグループF１位対グループC２位の勝者との対戦が決まっていて、日本が１位突破すれば、ベスト16で対戦の可能性がある。
対戦カード確定を受け、日本のファンもSNS上で即座に反応。初のベスト８進出に向け、以下のような声があがった。「これ１位突破したらベスト16で日本と当たるじゃん」「南アフリカとカナダのどっちかがベスト16に進めるのか」「２位だとブラジル、１位だとモロッコで、勝ったら南アフリカかカナダ。絶対に１位で突破しろ」「モロッコ倒せたらほぼベスト８確定」「なんとしてもスウェーデンに大量得点で勝たないと」「カナダ対南アフリカとかいうぬるすぎるカードもあるのに、ブラジル、モロッコ、フランスのどれかと戦わなきゃいけない日本」「１位突破できたらガチでベスト８あるよな」「チュニジアもオランダ相手に意地見せてくれ」 もちろん、南アフリカもカナダも簡単な相手ではない。16強に進めば、それだけの力があるということだが、他ブロックと比べれば、という見解なのかもしれない。 いずれにせよ、日本は16強入りはおろか、まだ決勝トーナメント進出さえ確定していない。日本のグループ最終節は、26日の８時（日本時間）にキックオフ。相手はスウェーデンだ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
対戦カード確定を受け、日本のファンもSNS上で即座に反応。初のベスト８進出に向け、以下のような声があがった。「これ１位突破したらベスト16で日本と当たるじゃん」「南アフリカとカナダのどっちかがベスト16に進めるのか」「２位だとブラジル、１位だとモロッコで、勝ったら南アフリカかカナダ。絶対に１位で突破しろ」「モロッコ倒せたらほぼベスト８確定」「なんとしてもスウェーデンに大量得点で勝たないと」「カナダ対南アフリカとかいうぬるすぎるカードもあるのに、ブラジル、モロッコ、フランスのどれかと戦わなきゃいけない日本」「１位突破できたらガチでベスト８あるよな」「チュニジアもオランダ相手に意地見せてくれ」 もちろん、南アフリカもカナダも簡単な相手ではない。16強に進めば、それだけの力があるということだが、他ブロックと比べれば、という見解なのかもしれない。 いずれにせよ、日本は16強入りはおろか、まだ決勝トーナメント進出さえ確定していない。日本のグループ最終節は、26日の８時（日本時間）にキックオフ。相手はスウェーデンだ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部