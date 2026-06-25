「0−1の衝撃的な敗北」韓国メディアも嘆き　指揮官「私の責任」3位転落で1次リーグ“敗退の危機”に直面【W杯】

韓国が衝撃的な敗北を喫した(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は1次リーグA組第3戦が行われ、韓国（FIFAランク25位）が格下の南アフリカ（同60位）に0−1で敗れる波乱が起きた。

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前半0−0のまま後半に入り、63分にMFタペロ・マセコに左足シュートを決められ、痛恨の失点。韓国は1勝2敗で勝ち点3、得失点マイナス1となり、3位に転落した。今大会から3位でも12グループの中で上から8番目までに入れば突破できるが、敗退の危機に直面していることは間違いない。

韓国メディア『OSEN』は「0−1の衝撃的な敗北」と報じ「引き分け以上でグループ2位を確保できる状況だったが、手痛い敗戦を喫し、自力での決勝トーナメント（32強）進出を逃すこととなった」と伝えている。