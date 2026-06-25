ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では、7月1日から、「今月のグルメ〜7月〜」を開催する。

「今月のグルメ〜7月〜」では、暑い夏の定番メニュー“冷やし中華”が登場する。

「ローストビーフと赤海老の冷やし中華」は、ローストビーフや赤海老がのった“ごちそう冷やし中華”。ダイスカットトマトやキュウリ、オクラ、錦糸玉子などをトッピングし、彩り豊かに仕上げた。暑い時期でも食欲をそそる甘酸っぱい中華タレは、リンゴ酢やレモンを使用した、さっぱりとした味わいになっている。ローストビーフにかけたバルサミコソースがタレに合わさると、フルーティーな風味やコクが加わり、より奥行きのある味わいへの変化を楽しめる。

同時に、しっとりやわらかなローストビーフをシンプルに味わえるサイドメニューも登場する。追加の一皿や、アルコールのお供にぴったりな商品となっている。

ぜひ、お近くのココスで「今月のグルメ〜7月〜」を楽しんでほしい考え。



「ローストビーフと赤海老の冷やし中華」

「ローストビーフと赤海老の冷やし中華」は、ローストビーフや赤海老をトッピングした“ごちそう冷やし中華”。ダイスカットトマトやキュウリ、オクラ、錦糸玉子、ワカメ、ゆで卵をのせ、具沢山に仕上げた。甘酸っぱい中華タレは、リンゴ酢やレモンを使用した、さっぱりとした味わいになっている。ローストビーフにバルサミコソースをかけることで、フルーティーな風味やコクをプラスした、ココスオリジナルの冷やし中華に仕上げている。好みで別添えのからしを加えて爽やかな辛さを楽しんでほしいという。



「ココスのローストビーフ」

「ココスのローストビーフ」は、しっとりやわらかなローストビーフをシンプルに堪能できる一品となっている。大判にスライスしたローストビーフは食べ応え抜群だとか。バルサミコソースのまろやかなコクや豊かな風味が、味わいに奥行きをプラスする。

［小売価格］

ローストビーフと赤海老の冷やし中華：1419円

ココスのローストビーフ：495円

（すべて税込）

［発売日］7月1日（水）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp