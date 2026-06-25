サンスター文具は、プラスと協業し、サンリオのキャラクターとのコラボレーション企画「＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」として携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー」（全4種）とテープのり「ノリノポッド」（全4種）の2製品を7月1日に販売を開始する。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどで取り扱い予定となる（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス）。

ポーチにもすっきり収納できて持ち運びに便利な「ツイッギー」と、性別・年代を問わず幅広い人々におすすめで親子でも使える「ノリノポッド」の2製品をラインアップした。



左から：「フィットカットカーブ ツイッギー」、「ノリノポッド」

デザインは、「ハローキティ」「ハローキティ／日焼け」「シナモロール」「クロミ」の各4柄を展開。サンリオの人気キャラクターをあしらい、学習や部活動・イベント応援グッズの作成など、さまざまなシーンで楽しく使うことができる。

幅広い世代に長年にわたって愛されている「ハローキティ」が海で日焼けをした姿や、「シナモロール」「クロミ」が手にドリンクを持ったかわいいデザインで登場。学習でのプリント貼りやイベントの応援グッズ・装飾づくりも、大好きなキャラクターと一緒ならより楽しめる。

［小売価格］

フィットカットカーブ ツイッギー：各1210円

ノリノポッド：各528円

（すべて税込）

［発売日］7月1日（水）

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp

プラス＝https://www.plus.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp