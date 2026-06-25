第一屋製パン（以下、第一パン）は、金沢カレーブームの火付け役である、ゴーゴーカレーグループ（以下、ゴーゴーカレー）と共同開発した「ゴーゴーカレー監修 濃厚ブラックカレーパン」「ゴーゴーカレー監修 チーズウインナー焼きカレーパン」を7月1日から期間限定で発売する。

また、昨年に引き続き、令和6年能登半島地震および豪雨で被害に遭われた被災地の復興を応援するため、対象2商品の売上の一部を義援金として寄付する。

毎年好評を得ている第一パン×ゴーゴーカレーのコラボカレーパンが、今年で発売8年目を迎えた。ゴーゴーカレー監修のもと、特徴的な黒いルーの濃厚な旨みとコクを再現。ひと口食べればやみつきになる味わいをぜひ堪能してほしいという。

「ゴーゴーカレーグループ」は、2003年に創業、2004年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。2005年に金沢本店、2007年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や2019年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。2023年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠氏がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約140店舗を展開している。

今年も「ゴーゴーカレー監修濃厚ブラックカレーパン」と「ゴーゴーカレー監修チーズウインナー焼きカレーパン」の売上の⼀部を能登半島地震で被災された人々への義援金として、石川県を通して寄付する。地震の被害に加え、豪雨災害でも甚大な被害に遭われた被災地の人々に心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧‧復興をお祈りするとしている。



「ゴーゴーカレー監修 濃厚ブラックカレーパン」

「ゴーゴーカレー監修 濃厚ブラックカレーパン」は、ゴーゴーカレーをイメージした濃厚なブラックカレーを包んで揚げた。牛骨エキス、野菜のダシと濃厚ソースを使用し、旨みとコクのある奥深い味わいに仕上げている。さらにブラックココアパウダーを配合することで、ゴーゴーカレーの特徴である黒い色合いと濃厚なコクを再現した。



「ゴーゴーカレー監修 チーズウインナー焼きカレーパン」

「ゴーゴーカレー監修 チーズウインナー焼きカレーパン」は、ゴーゴーカレーをイメージした濃厚なブラックカレーにスライスウインナーを加え、ゴーダチーズソースとともに包んで香ばしく焼き上げた。ゴーゴーカレーで人気のチーズとウインナーのトッピングをイメージした。濃厚なカレーとまろやかなチーズクリームが調和し、こんがり焼けたチーズの香ばしさも楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］7月1日（水）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp

ゴーゴーカレーグループ＝https://gogocurry.com