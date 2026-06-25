キーコーヒーは、全国で展開する「KEY'S CAFE」において夏限定のドリンク「リッチマンゴー」を7月2日から順次発売する。

「リッチマンゴー」は、南国のフルーツを代表するマンゴーを存分に味わえる、夏限定ドリンク。マンゴーの果肉やソースをドリンクのベースとトップに使用し、ひとくち飲めば口いっぱいにマンゴーの味わいが広がる、ぜいたくな一杯に仕上げている。メニューはソーダとフローズンの2種類をラインアップ。その日の気分に合わせて楽しんでほしい考え。

キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY'S CAFE」を通じて地域を元気にするメニューを届けていく。

［販売店舗例］

店舗名：KEY'S CAFE−CLASSE−

所在地：東京都港区西新橋2−34−4 キーコーヒー本社ビル1F（新虎通り側）

最寄駅：東京メトロ「虎ノ門ヒルズ駅」、都営三田線「内幸町駅」、JR「新橋駅」ほか

［小売価格］リッチマンゴー（ソーダ 580円、フローズン 630円）（税込）

［発売日］7月2日（木）

キーコーヒー＝https://www.keycoffee.co.jp