銀座コージーコーナーは、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「キリ クリームチーズ」を使用したチーズケーキ3品を7月4日から順次販売する。

しっとり、ふわっじゅわっと軽い口あたりで幅広い世代に人気の「チーズケーキ」と、ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの2層仕立ての「瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ」が、7月4日から夏季限定で「キリ クリームチーズ」を使用した爽やかな味わいで登場する。「キリ クリームチーズ」をブレンドすることで、チーズのコクを残しながら爽やかな酸味が引き立つように仕上げた。また、第2弾として、7月31日から「なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）」が登場する。いまやチーズケーキの定番のひとつとして定着したバスクチーズケーキを、「キリ クリームチーズ」の爽やかな味わいを生かして、こんがり焼き上げた一品になっている。

暑い夏のティータイムにおすすめの3種のチーズケーキをぜひ楽しんでほしい考え。



「チーズケーキ（キリ クリームチーズ使用）」

「チーズケーキ（キリ クリームチーズ使用）」は、さっぱりとした酸味と程よい乳味のバランスがよく、爽やかな味わいが特長の「キリ クリームチーズ」を使用した（クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用）チーズケーキ。しっとり、ふわっじゅわっと広がるチーズの豊かな味わいを楽しんでほしいという。なお、この期間、通年販売仕様の商品は取り扱いを休止する。



「瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ（キリ クリームチーズ使用）」

「瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ（キリ クリームチーズ使用）」は、さっぱりとした酸味と程よい乳味のバランスがよく、爽やかな味わいが特長の「キリ クリームチーズ」を使用した（クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用）ベイクド＆レアチーズケーキ。コクのあるベイクド層、まろやかな乳味のムース層にすり潰したレモンを加え、どこから食べてもレモンの風味を感じられるように仕上げた。2種類の食感を一度に味わえる、夏仕様のベイクドレアチーズケーキを楽しんでほしいという。



「なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）

「なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）」は、上面はこんがりと焼き上げ、内側はしっとりクリーミーに仕上げたバスクチーズ。表面の香ばしさが「キリ クリームチーズ」（クリームチーズ中51％「キリ クリームチーズ」使用）の爽やかな風味を一層引き立て、さっぱりとした酸味と程よい乳味を感じるとろける食感が口いっぱいに広がる。期間限定で楽しめる、濃厚でなめらかな一品となっている。

［小売価格］

チーズケーキ（キリ クリームチーズ使用）：529円

瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ（キリ クリームチーズ使用）：550円

なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）：496円

（すべて税込）

［発売日］

チーズケーキ（キリ クリームチーズ使用）：7月4日（土）

瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ（キリ クリームチーズ使用）：7月4日（土）

なめらかバスクチーズ（キリ クリームチーズ使用）： 7月31日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp