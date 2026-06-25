「プリングルズ『ウルトラマン★ガーリックバター』新商品発表会」に出席した（左から）ウルトラマン、片寄涼太、Mr.P （C）ORICON NewS inc.　（C）円谷プロ

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　GENERATIONSの片寄涼太（31）が25日、都内で行われた「プリングルズ『ウルトラマン★ガーリックバター』新商品発表会」に出席。ウルトラマンとの共演に感激した。

【全身ショット】憧れのウルトラマンと“シュワッチポーズをする片寄涼太

　子どもの頃からウルトラマンの大ファンだという片寄は、「ウルトラマンは子どものころから大好きで、隣に並んでいると童心に帰って興奮しちゃうんです」とにっこり。「母方の実家へ行った帰り道に、ウルトラマンのフィギュアを買ってもらうのが楽しみでした。すごく懐かしい思い出なので、こうしてご一緒できて夢のような体験をさせていただいています」と喜びを語った。

　イベントでは、ウルトラマンとMr.Pとともに、おなじみの“シュワッチポーズ”も披露。片寄は「思わず口元が緩んでしまって…」と終始うれしそうな表情を見せていた。

　同ブランドは、7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を、29日から全国のコンビニエンスストアなどで販売する。