セイコーウオッチは、＜グランドセイコー＞エボリューション9コレクションから、代表的なモデルの実用性をよりアップグレードした新商品を発売する。スプリングドライブモデルは9月5日、メカニカルモデルは10月9日発売予定となる。

エボリューション9コレクションとは、グランドセイコーの真髄と日本の美意識を高い次元で融合させ、腕時計の本質を追求する、ブランドを代表するコレクション。9は、一桁の最大の数字であり、完璧を追い求める、終わりのない進化への意志が込められている。

今回、進化し続けるエボリューション9コレクションが、より快適に末永く使用できるようアップグレードして登場する。

エボリューション9コレクションのブレスレットは、デザイン文法である「エボリューション9スタイル」に則り、ケース径の1／2以上の幅と適度な厚さによって安定感のある優れた装着性を備えている。今回、2mm単位で3段階のスライド調整が可能な、微調整機構の付いた中留を採用することで、専用工具を使わずに簡単に調整が可能になり、快適な装着性を提供。また、ケース径40mmのモデルは中留に合わせて、よりテーパーをきかせたブレスレットを採用している。

今回発表する9モデルのうち7モデルは、通常のステンレススチールから、腕時計に使用されるステンレススチール素材として世界最高レベルの耐食性をもつ「エバーブリリアントスチール」へアップグレードし、残りの2モデルはブライトチタンを採用することで、ラインアップを拡大した。





「エバーブリリアントスチール」素材のPREN（孔食指数）は40以上を誇り、腕時計に使用されるステンレススチールを凌駕する腐食耐性を備えている（同社調べ）。PRENは、金属の腐食耐性の評価に広く用いられている指標す。また、白く美しい色合いも特徴で、特にヘアライン仕上げの部分は一層白く輝く「エバーブリリアントスチール」の特性が、ダイヤルと調和し、より美しく腕元で輝く。

スプリングドライブモデルには、昨年に発表し、さらなる進化を遂げた年差±20秒の高精度を実現する「キャリバー9RB2」を新たに搭載した。メカニカルモデルには、旗艦ムーブメントである「キャリバー9SA5」を継続して採用している。





スプリングドライブモデルの製造地である、セイコーエプソン塩尻事業所内の「信州 時の匠工房」の南東に位置する「諏訪湖」。グランドセイコーは、諏訪湖の水面から着想を得て、湖面を渡る風に波がさざめく様子を立体的な陰影が特徴的なダイヤルを用いて表現してきた。同作は、柔らかな朝陽が風によって揺らいだ湖面に反射しきらめく情景をモチーフに、諏訪湖の新たな表情を宿したモデルになっている。



「SLGB015（ケース径37mm）」

このダイヤルデザインを採用したモデルは、ケース径37mmと40mmの2サイズを用意している。





同作は、夜が深まり、煌々と輝く月明かりに照らされた諏訪湖の水面をモチーフに、温かみのあるブラックダイヤルを採用したモデル。外周に向けたグラデーションに、放射目付を施すことで、まるで月明りが湖面を撫でていくような趣のある情景を映し出している。ケースとブレスレットには、重量がステンレススチールよｔぅて約30％軽く、優れた耐傷性と耐食性を実現したブライトチタンを採用している。純チタンよりも色が明るい素材のため、「ザラツ研磨（ザラツ研磨円形の定盤を回転させ、そこにケースを押し当てて面をならし、歪みのない平面を生み出すための下地作りの技術）」を駆使して磨き上げることによって、美しく輝くことも特徴とのこと。



左から：「SLGB009」「SLGB011」

さらに、セイコーエプソン塩尻事業所内の「信州 時の匠工房」のほど近くにある、厳冬期の静謐な白樺林から着想を得たモデルと、長野県有数の景勝地として知られる阿寺渓谷の透き通った清流をイメージしたモデルも登場する。





今回、発表するスプリングドライブモデルすべてに、年差±20秒を実現したスプリングドライブムーブメント「キャリバー9RB2」を搭載した。このムーブメントは、水晶振動子とICを真空密閉し、水晶振動子は独自のエージング工程によって精度を安定化させている。また、真空密封することで、温度、湿度、静電気、光などの外部からの影響を最小限に抑え、この高精度を実現している。封入されたICは、個々の水晶振動子の周波数を複数の温度で測定して得られたデータをもとにして温度補正を行う。さらに、精度を補正するための緩急スイッチが備えられており、長年の使用で発生する可能性のある精度のずれをアフターサービス時に補正することができる。

回転錘には、この年差精度を実現したムーブメントに名付けられた名称、「SPRING DRIVE ULTRA FINE ACCURACY」の文字が刻まれている。





メカニカルモデルの製造地である「グランドセイコースタジオ 雫石」がある岩手県には、日本有数の白樺の群生地域がある。高原の澄んだ空気をまとい、すらりと高く伸びた白樺が奥行きを持って幾重にも林立する神秘的な光景からは、自然の美しさや力強さを感じることができる。人気モデルの一つであるこのモデルは、壮麗な白樺林をダイナミックな型打ち模様と繊細なカラーリングを施したダイヤルで表現している。同作は同じダイヤルパターンを採用しながら、ケースとブレスレットの素材をエバーブリリアントスチールにアップグレードした。さらに、計6mmの微調整が可能な微調整機構の付いた中留を備え、心地よい装着性を実現している。



左から：「SLGH029」「SLGH033」

さらに、夜闇の中で静かに浮かび上がる白樺林をモチーフにした深いブラックダイヤルのモデルと、すらりと高く伸びた白樺の白い幹の間から差し込む新緑の息吹が幾重にも連なる光景に着想を得たモデルを刷新して発売する。SLGH029にはブライトチタンが、SLGH033にはエバーブリリアントスチールが採用されている。





メカニカルモデルの製造地である「グランドセイコースタジオ 雫石」が位置する岩手県の栗駒山を源に流れる磐井川が巨岩を侵食し、おう穴・滝・深淵と表情を変えながら渓谷美を見せる「厳美渓」。同作は、日本の名勝としても名高い「厳美渓」の景観から着想を得て、ダイヤルには渓谷の力強い岩肌を表現した型打ち模様を施し、初夏の清涼感あふれる清流をイメージしたライトブルーを採用している。





メカニカルモデルには、2020年に誕生したグランドセイコー専用のメカニカルハイビートムーブメント「キャリバー9SA5」が搭載されている。この次世代ムーブメントは、デュアルインパルス脱進機（高効率な脱進機）やツインバレル（二つの動力ぜんまい）を採用することによって、毎時3万6000振動のハイビートでありながら最大巻上時には約80時間駆動を達成するとともに、独自の水平輪列構造によって薄型化を実現している。また、雫石の自然から着想を得た繊細なストライプ模様をあしらった「雫石川仕上げ」は、季節の変化に富んだ雄大な雫石川の流れを想起させる。キャリバー9SA5は、雄大な岩手山を望む「グランドセイコースタジオ 雫石」という豊かな自然に囲まれた工房で、経験豊富な匠の技によって生み出されている。



＜グランドセイコー＞Evolution 9 Collection スプリングドライブ U.F.A. モデル

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、美しさ、見やすさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、革新へのあくなき挑戦で弛まぬ進化を重ねてきたブランド。2010年から本格的なグローバル展開を開始し、世界でも数少ない真のマニュファクチュールにしか成し得ない最高レベルの性能と洗練されたデザインで、世界中で高い評価を得ている。自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性と、それぞれの道を究めて時の本質に迫ろうとする匠の姿。グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATUERE OF TIME」は、その二つの日本の精神性を表現している。

［小売価格］138万6000円〜151万8000円（税込）

［発売日］

スプリングドライブモデル：9月5日（土）

メカニカルモデル：10月9日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja