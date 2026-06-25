モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが24日、日本武道館で卒業公演を行いました。

グループに約12年在籍した牧野さんは、個人としてもバラエティ番組やファッション誌で活躍。筋金入りの北海道日本ハムファイターズのファンとしてもたびたび話題を集め、グループの中でも一際存在感を放っていました。

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『THE マンパワー！！！(updated)』で幕を開けた公演は、序盤から大盛り上がり。牧野さんが初めてセンターを務めた楽曲『そうじゃない』ではイントロから大歓声が上がり、会場全体から「真莉愛」コールが巻き起こっていました。この日は、腰椎椎間板ヘルニアによりコンサートツアー中もパフォーマンスへの参加を休止していた、牧野さんと同期でリーダーの野中美希さんも参加。先日発表されたばかりの18期メンバーも登場するなど、現在のモーニング娘。'26を最大限に楽しめる、ファンにとって嬉しいライブでもありました。









メンバーから牧野さんへのメッセージを伝えるシーンでは、後輩の櫻井梨央さんが「24時間365日いつもモーニング娘。魂を見せてくれた」と、常にグループ愛が溢れていた牧野さんに尊敬の眼差し。秋ツアーでの卒業を控えている小田さんは「長年一緒にいてわかったことがあるんだけど、あなたは少年誌の主人公です」「キラキラしてるけど戦いながら生きてきた人だから、これから牧野真莉愛という人生を自分のペースで歩いてくれるのが楽しみです」と、先輩として温かく話していました。









アンコールでは、日本ハムファイターズのゼネラルマネージャー代行・木田優夫さんと山粼福也選手からのビデオメッセージが流れたほか、新庄剛志監督からは手紙のサプライズ。牧野さんは、「卒業は終わりじゃありません。ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズンです。失敗してもいい。空振りしてもいい。思い切りバットを振ってください」「僕も真莉愛ちゃんの新しいスタートを応援しています」「スタッフさんからはビデオコメントと言われましたが、整形しすぎて誰か分からなくなっているのでお手紙にさせてもらいます。真莉愛ちゃんからも今までたくさんのお手紙をもらったので、そのお返しになればと。北海道日本ハムファイターズ 大監督 新庄つーたん」と、自らその手紙を読み上げると「つーたん、ありがとう！ うれしんじょうです！」と、涙ぐみながらも明るい笑顔を見せていました。









この卒業公演には、Juice=Juiceメンバーなど多くのハロー！プロジェクトメンバーが見学に訪れたほか、鞘師里保さんや工藤遥さん、そして牧野さんと同期の12期メンバーなど多くのモーニング娘。OGも訪れたようで、高橋愛さんは「とっても素敵でした」「そして改めて @morningmusume_official めーーーっちゃカッコよかった‼️」「まきの、ほんとに お疲れ様でしたっ！！！」と、牧野さんとの2ショット写真と共にインスタグラムに投稿。田中れいなさんも、Xで「大監督 新庄つーたんからの手紙はすごすぎやろ…」「まりあ卒業おめでとう♡♡♡ あいかわらずダンスがダイナミックやった」と、感想を綴っていました。









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