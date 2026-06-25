サッカー元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が、日本代表ＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）のビッグクラブ移籍に期待を寄せた。

北中米Ｗ杯１次リーグチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日）で先発出場した冨安は、献身的な守備を見せてチームの完封勝利に貢献。今季限りでアヤックスを退団する方向となっており、イタリア、ポルトガル、スコットランドなどのクラブからの関心が取りざたされている。

闘莉王氏は２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「闘莉王ＴＶ」を更新。チュニジア戦の日本イレブンに採点を行い、冨安には満点の１０点をつけた。「冨安選手の１対１の強さ。必ず簡単にはトラップさせない。必ずボールにアタックする。それにビルドアップも素晴らしかった。申し分ないだろう」と大絶賛した。

イングランド・プレミアリーグのアーセナル時代からケガに苦しめられてきた。闘莉王氏は「それなりの苦労はしてきたと思う。誰にもわからないような本当に苦しいことがあるという部分で、チュニジア戦のような活躍をしてくれると、やってこれただけの辛さは価値があったのかなと思います」と語った。

その上で「年齢とかいろいろあるだろうけど、チュニジア戦のような活躍をしてくれると、どこも欲しがるでしょう。良いクラブは」と強豪への移籍に太鼓判を押した。