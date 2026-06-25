畑芽育、MAZZEL・HAYATOと過去に意外な繋がり “呼び方”も話題に「可愛すぎ」「仲の良さ伝わる」
【モデルプレス＝2026/06/25】女優の畑芽育が2026年、6月23日、自身がMCを務める日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深夜24時34分〜）に出演。8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのHAYATO（ハヤト）との意外な接点を明かした。
【写真】畑芽育との意外な繋がり判明した8人組グループメンバー
今回、MAZZELが同番組にゲスト出演。トークパートでは、畑が自身の主演映画「君がトクベツ」（2025年）で共演したNAOYAとの再会を喜んだ。畑は「NAOYAちゃんと本当に仲良くさせてもらっていて。久しぶりに仕事でご一緒するから、なんか変な感じするよね」と話しかけると、NAOYAも「なんかずっとドキドキしてる」と返答。これに畑が「わかる！」と共感すると、NAOYAは「わかる？恥ずかしい〜！」と照れ笑いを浮かべ、仲睦まじいやり取りを見せていた。
さらに、菊池からMAZZELの他メンバーとの接点を聞かれ「他のメンバーは初めまして」と答えていた畑。しかしトーク中、突然「ちょっと私あと1個…すみません、急にいいですか？」と切り出し「私、風磨さんで顔が見えてなかったんですけど、ポッポ」とHAYATOの愛称を呼びながら、子役時代にミュージカルで共演していたことを明かした。
突然の告白にメンバーからは「そうなん？」「まじ？」と驚きの声が。畑が「早く言えば良かった」と話すと、菊池が「それまずいんじゃない？」とツッコミを入れ、畑は「ごめん！本当にごめん！」と大慌てだった。一方、HAYATOも「ちょっとオープニングへこんでました」と冗談交じりにコメント。さらに、菊池が「心なしかポッポ、悲しい顔してたんだよ」と冒頭で関係性に触れられなかったHAYATOのリアクションを明かし、スタジオを和ませた。
この放送を受け、SNS上では「知らなかった！」「意外な接点にビックリ」「ポッポとナオヤちゃん呼び可愛すぎ」「仲の良さ伝わる」「微笑ましい」「愛称がポッポになった経緯が気になる」「触れてもらえたハヤトくんが嬉しそう」「子役時代の話が聞けるとは」「再会が感慨深いなぁ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆畑芽育、NAOYAとの再会喜ぶ
今回、MAZZELが同番組にゲスト出演。トークパートでは、畑が自身の主演映画「君がトクベツ」（2025年）で共演したNAOYAとの再会を喜んだ。畑は「NAOYAちゃんと本当に仲良くさせてもらっていて。久しぶりに仕事でご一緒するから、なんか変な感じするよね」と話しかけると、NAOYAも「なんかずっとドキドキしてる」と返答。これに畑が「わかる！」と共感すると、NAOYAは「わかる？恥ずかしい〜！」と照れ笑いを浮かべ、仲睦まじいやり取りを見せていた。
◆畑芽育、HAYATOと意外な繋がり
さらに、菊池からMAZZELの他メンバーとの接点を聞かれ「他のメンバーは初めまして」と答えていた畑。しかしトーク中、突然「ちょっと私あと1個…すみません、急にいいですか？」と切り出し「私、風磨さんで顔が見えてなかったんですけど、ポッポ」とHAYATOの愛称を呼びながら、子役時代にミュージカルで共演していたことを明かした。
突然の告白にメンバーからは「そうなん？」「まじ？」と驚きの声が。畑が「早く言えば良かった」と話すと、菊池が「それまずいんじゃない？」とツッコミを入れ、畑は「ごめん！本当にごめん！」と大慌てだった。一方、HAYATOも「ちょっとオープニングへこんでました」と冗談交じりにコメント。さらに、菊池が「心なしかポッポ、悲しい顔してたんだよ」と冒頭で関係性に触れられなかったHAYATOのリアクションを明かし、スタジオを和ませた。
この放送を受け、SNS上では「知らなかった！」「意外な接点にビックリ」「ポッポとナオヤちゃん呼び可愛すぎ」「仲の良さ伝わる」「微笑ましい」「愛称がポッポになった経緯が気になる」「触れてもらえたハヤトくんが嬉しそう」「子役時代の話が聞けるとは」「再会が感慨深いなぁ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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