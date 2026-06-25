ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの片寄涼太が２５日、都内で行われたプリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」（２９日発売）の新商品発表会に出席。幼少期から憧れているウルトラマンとの共演に大興奮だった。

世界１４０か国で展開中のポテトチップスブランドが、７月１０日に６０周年を迎えるウルトラマンシリーズとタッグを組む。

ゲスト出演した片寄は、鮮やかな赤色のスーツ姿で登場。「（パッケージに描かれているおじさんのキャラクター）Ｍｒ．Ｐ（ミスターピー）と、ウルトラマンの象徴的な赤をイメージして、赤のジャケットで決めてきました。全身赤ですね。みんなでぴったり合わせましたね」と語った。

片寄が生まれた１９９４年はプリングルズ日本初上陸の年。「一緒の病院で生まれたのかなって思うほど。運命を感じます」とほほ笑んだ。さらに、ウルトラマンは幼少期の頃に憧れた存在。「ウルトラマンが子どもの頃から大好き。童心にかえって興奮しちゃう。母方の実家に行った帰りに、百貨店でウルトラマンのフィギアを１個買ってもらうのが楽しみでした。（司会者から）僕がスペシャルゲストと言われましたが、スペシャルなキャラクターが２人もいるので、スペシャルな気持ちになります」と声を弾ませた。ウルトラマンとポーズをとる場面も。「ウルトラマンのようにかっこよくポーズを決めたかったですが、口元が緩んでしまいました」と終始笑顔だった。