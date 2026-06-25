ドジャースの大谷翔平選手が今季13度目の先発登板で、6回3失点と好投を披露。今季8勝目を飾ったあとに行われた囲み取材では、日本時間20日に誕生を報告した第2子について語る一幕がありました。

大谷選手は記者から第2子が誕生したことについて聞かれると「もう可愛いですね。ただすぐ遠征にこうやって、来なきゃいけないということもあるので、心配な部分が、その方が多いかなと思います」と真っ先に真美子夫人にかかる育児の負担について語りました。

続いて性別について「男の子か」と問われると「はい」と肯定。早くも子どもの将来について質問が飛び、さらに自身のプレーを見せたいかと聞かれると「うーん、どうなんですかね。どこまでできるかわからないですよね。まずこの契約が切れるまでしっかり頑張りたいと思っていますし、子供たちの将来は自分たちで決めればいいと思うので、はい。自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたいなと思っています」と答える場面もありました。

また第2子が誕生して生活への変化もあったとし「やっぱり一人より二人の方が倍以上、もちろん大変なんじゃないかなと思う。それこそ球場と家は分けてというか、感覚的にはそういう感じで、両方頑張る必要はないとは思いますけど、楽しみながらみんなで過ごしたいなと思っています」と述べ、自身の将来として、高校時代に書いたシートを気にしているかと聞かれると「いや、もうまったくないですね。もう全部忘れたので」と笑顔をみせると「高校生の時に書いていることなんで、埋めようと思って書いているのもありますし」と書いた当時の裏側も明かしました。