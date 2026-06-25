“軽トラ女子”三田悠貴、ミニスカ姿で「どっデカい鯛釣りました」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が25日、自身のXを更新。ミニスカ姿で“大きな鯛”とのショットを公開した。
【写真】美ワキもチラリ！徳島旅を堪能する三田悠貴
写真を添えて「じゃん！！どっデカい鯛釣りました。今週の #軽トラ女子 四国一周旅は徳島で人生初の釣りに挑戦。釣り上げた瞬間のリアクション、ぜひ注目してみてほしいです」と呼びかけている。
23日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演。地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県鳴門市からのスタートとなったが、まずはアオアヲナルトリゾートでアクティビティを体験することに。
人生初の釣り挑戦となった三田は「え!?きたんじゃない？うわぁ！！」と絶叫しながら、見事に鯛を釣り上げると「とったどー！」とにっこり。釣った鯛を調理してもらい、実際に食していくと「すごく弾力があります。ブリブリブリ…ブリじゃないよ」と茶目っ気たっぷりにリポートを行っていった。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】美ワキもチラリ！徳島旅を堪能する三田悠貴
写真を添えて「じゃん！！どっデカい鯛釣りました。今週の #軽トラ女子 四国一周旅は徳島で人生初の釣りに挑戦。釣り上げた瞬間のリアクション、ぜひ注目してみてほしいです」と呼びかけている。
23日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演。地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県鳴門市からのスタートとなったが、まずはアオアヲナルトリゾートでアクティビティを体験することに。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。