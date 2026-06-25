俳優で作家のリリー・フランキー（62）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。独身の自身が孤独を感じる時を赤裸々に明かす場面があった。

若者の相談相手が生成AIという話題から、リリーは「やっぱ昭和の人間なんで、コンピューターに話しかけることができないんですよ。照れくさい」とAIには相談できないと告白。「“今日面白かった”って言う相手が意外といない」といい、既婚者なら「奥さんに言えるけど…」と嘆いた。

落語家の笑福亭鶴瓶から「誰に言うの？」と聞かれたリリーは「俺、時々孤独を感じるのは海外とか地方とか行って、面白い写真撮れたんですよ。でも“あれ、送る人がいない”と思うときなんですよね。孤独を感じるのって」ともらした。

これには鶴瓶は「ウソやん」とポツリ。リリーは「今、失笑しましたね。人の私生活を」とツッコミ。

鶴瓶が「いてそうやんか、何人も。いや、彼女とかじゃなく。見せるのいないの？」と驚くと、リリーは「いなくて、すっごい面白い写真が撮れたときに、大根（仁）監督っていう『地面師』監督に送ったんですね。ベトナムかどっかから。そのときにすっごい暗い気持ちになったんですよ。“俺、大根さんしか送る人いないのか”って。“他ない？”って」と苦笑した。