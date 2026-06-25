佐藤二朗＆橋本愛主演「夫婦別姓刑事」サブタイトル、縦読みの仕掛けが話題「斬新」「全然気づかなかった」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の佐藤二朗と女優の橋本愛がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」（毎週火曜21時〜）の最終話が6月23日に放送された。サブタイトルの仕掛けが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「夫婦別姓刑事」縦読みから浮かび上がった“真犯人”
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
最終話では、都内で発生している連続殺人事件、通称「消しゴム事件」の“オーナー”が沼袋署刑事課・課長代理（警視）の上山晋吾（矢本悠馬）だったことが判明し、衝撃の展開で幕を閉じた。
なかでも話題を呼んだのは、全11話のサブタイトルに隠された仕掛け。第1話「消せない過去と秘密の関係」、第2話「信じる心と夫婦の絆」、第3話「極秘潜入！みそポテトの罠」、第4話「報われない愛の形」、第5話「離れた心と親子の関係」、第6話「嘘の終焉、ついにバレた秘密」、第7話「永遠に…最後の事件」、第8話「優しさの裏側」、第9話「待ち続けた真実の行方」、第10話「新事実発覚！最悪の事態」、最終話「五里霧中、真相は…」の頭文字を順につなげると「け・し・ご・む・は・う・え・や・ま・しん・ご」となり、晋吾の名前が浮かび上がった。
最終話の内容を受け、このサブタイトルが物語の結末を示唆する巧妙な伏線だったことが明らかになり、SNS上では「縦読みで真犯人が浮かび上がるなんて」「こんな伏線全然気付かなかった」「制作陣すごすぎる」「最初から計算？」「斬新」「鳥肌立った」「遊び心ある」などと驚きや感心の声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】「夫婦別姓刑事」縦読みから浮かび上がった“真犯人”
◆佐藤二朗＆橋本愛W主演「夫婦別姓刑事」
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
◆「夫婦別姓刑事」サブタイトルの仕掛けが話題に
最終話では、都内で発生している連続殺人事件、通称「消しゴム事件」の“オーナー”が沼袋署刑事課・課長代理（警視）の上山晋吾（矢本悠馬）だったことが判明し、衝撃の展開で幕を閉じた。
なかでも話題を呼んだのは、全11話のサブタイトルに隠された仕掛け。第1話「消せない過去と秘密の関係」、第2話「信じる心と夫婦の絆」、第3話「極秘潜入！みそポテトの罠」、第4話「報われない愛の形」、第5話「離れた心と親子の関係」、第6話「嘘の終焉、ついにバレた秘密」、第7話「永遠に…最後の事件」、第8話「優しさの裏側」、第9話「待ち続けた真実の行方」、第10話「新事実発覚！最悪の事態」、最終話「五里霧中、真相は…」の頭文字を順につなげると「け・し・ご・む・は・う・え・や・ま・しん・ご」となり、晋吾の名前が浮かび上がった。
最終話の内容を受け、このサブタイトルが物語の結末を示唆する巧妙な伏線だったことが明らかになり、SNS上では「縦読みで真犯人が浮かび上がるなんて」「こんな伏線全然気付かなかった」「制作陣すごすぎる」「最初から計算？」「斬新」「鳥肌立った」「遊び心ある」などと驚きや感心の声が上がっている。（modelpress編集部）
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