般若心経の意味をわかりやすく解説！「大本」の存在や大乗仏教の歴史背景から紐解く生きる知恵

大本の存在や時代背景もヒントに

般若心経は、その全体が祈りの言葉ともいえ、音とリズムに身を委（ゆだ）ねることも重要です。しかし、意味をより正確に知っておけば、さらにその味わいも深まり、自分自身の般若心経を体験できるでしょう。

そのために本書では、サンスクリット語（一部パーリ語）の原典と対応させながら意味を解説しました。

また、般若心経には、世に広まっていませんが「大本（だいほん）」というものが存在します。通常の般若心経を小本（こぼん）というのに対し、それより字数が多く、前置きとなる状況説明や事後の様子などが記されたものが大本です。大本も参考にすることで、いっそう理解が深まるので、その内容にも触れてあります。

般若心経は、仏教史のなかでも重要な位置にあるお経です。詳しくは第２章で述べていきますが、お釈迦様が語られた言葉からできている仏典に対し、詳細な研究に没頭し、それを出家者の修行のためだけに用いる態勢となってしまったのが小乗仏教（部派仏教、上座部仏教など）でした。

それに対し、「すべての人は救われて仏になれる」としたのが大乗仏教です。般若心経は、その大乗仏教のありかたを高らかにうたい上げたお経でもあるのです。こうした予備知識を持っておくと、般若心経の理解はさらに深まるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。

知られざる「もう一つの般若心経」大本（だいほん）とは？

私たちが普段、お寺や法事で耳にする262文字の般若心経は、実は全体のごく一部をギュッと凝縮した「小本（こぼん）」と呼ばれるものです。

実は、世間にはあまり知られていませんが、般若心経には「大本（だいほん）」と呼ばれる文字数の多いオリジナル版が存在します。

大本を読むと、般若心経の「ドラマの前後」がわかる

小本（通常の般若心経）は、いきなり核心の教えから始まりますが、大本には「なぜこのお経が唱えられることになったのか」という前置きのシチュエーションや、事後の様子が詳しく記されています。

大本を紐解くと、お釈迦様が深い瞑想に入っている静寂の中、観音菩薩（シャカの弟子）と舎利子（知恵第一の弟子）が対話をしているという、まるで映画のワンシーンのような劇的な背景が見えてきます。この「大本」のストーリーを知ることで、般若心経の理解はさらに立体的で深いものになります。

般若心経の誕生背景：なぜ「すべての人を救うお経」と言われるのか？

般若心経の価値を正しく知るためには、それが生まれた「仏教の歴史（時代背景）」を知ることが最大のヒントになります。

お釈迦様が亡くなった後、仏教の世界はある「大きな問題」に直面していました。それが、のちに「小乗仏教」と「大乗仏教」と呼ばれる対立です。

仏教の流派 主な特徴 般若心経との関わり 小乗仏教

（部派仏教・上座部仏教） 出家して厳しい修行をしたエリート（専門家）だけが救われるという考え方。次第に重箱の隅をつつくような難解な研究に没頭してしまった。 般若心経は、この「難解で頭の固くなった仏教」を批判する形で生まれた。 大乗仏教

（大きな乗り物） 出家していない一般の人も含め、「すべての人が救われて仏になれる」というプロテスト（改革）運動から生まれた。 般若心経は、大乗仏教の「みんなで救われよう！」という理想を高らかに歌い上げた革命的なお経。

エリート仏教への「カウンターカルチャー」として誕生

当時の小乗仏教は、一般庶民を置き去りにして、出家者の修行のためだけの学問になっていました。

そんな時代に、「いや、仏教の本質はそんなに難しく考えて執着することじゃない。すべての人は救われるんだ！」と、当時の仏教界に一石を投じたのが「大乗仏教」であり、そのエッセンスをコンパクトにまとめた決定版が「般若心経」なのです。

音とリズムに身を委ねる「祈りとしての般若心経」

般若心経は、サンスクリット語の原典から翻訳される中で、非常に美しい音の響きとリズムを持つようになりました。

意味を頭で理解することはもちろん大切ですが、それと同じくらい「ただ音とリズムに身を委ねて聴く（唱える）」ことも重要です。お経のリズムに没頭することは、現代でいう「マインドフルネス瞑想」と同じ効果があり、脳のゴミを洗い流して心をパッとクリアにしてくれます。

意味（ロジック）と、音（ヒーリング）。この両方を体験したとき、あなただけの本当の般若心経が始まります。