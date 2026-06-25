巨人は２５日、育成選手の笹原操希外野手（２２）と支配下選手契約を結んだと発表した。

背番号は「０６９」から「９５」に変更。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流する見込みとなっている。

笹原は「もう一度支配下に上がれてうれしい気持ちと、しっかり一軍で活躍しなくてはいけないという両方の気持ち。同学年で、一緒に二軍や三軍でプレーしてきた平山（功太）選手が一軍で活躍している姿を見て、悔しい思いもあった。同じ舞台に立てたので、ここから同世代、皆で頑張っていけたらなと思います」とコメントした。

今季の育成選手から支配下昇格はルシアーノ、宇都宮、平山、ティマに次いで５人目。支配下選手は６８人となり、上限の７０人まで残り２枠となった。

笹原は昨年４月に育成選手から支配下昇格をつかみ背番号「００９」から「６９」に昇格。ＤｅＮＡ・東からプロ初安打を放ったが、１軍では１３試合出場で２０打数２安打、打率１割に終わりオフに育成再契約を結んでいた。

今年２月の春季キャンプは３軍スタート。開幕後も主に３軍戦に出場した。６月３日に一周忌を迎えた長嶋茂雄さんのメモリアルとしてミスターの故郷・佐倉で行われた６日の３軍と千葉スカイセイラーズの試合では豪快な本塁打を含む３安打５打点をマーク。２軍公式戦では９試合出場で打率３割４分５厘、１打点と猛アピールしてきた。

４月に育成契約から昇格して１軍デビューして外野での出場で存在感を示し、現在は故障班で復帰を目指している平山功太内野手とは同学年。１軍の外野手に左打者が多いチーム事情もあり笹原に大きなチャンスが巡ってきた。

◆笹原 操希（ささはら・みさき）２００４年２月９日、長野市生まれ。２２歳。上田西から２１年育成ドラフト４位で巨人入団。２５年４月に支配下登録、１軍で１３試合２０打数２安打。オフに再び育成契約に。阪神の高寺望夢内野手は高校の１年先輩。１８０センチ、８６キロ。右投右打。