俳優の武井咲（32）が24日、Instagramのストーリーズを更新。夫のEXILE TAKAHIRO（41）がコメントし、話題を呼んでいる。

【映像】TAKAHIROがコメントした武井咲の投稿

2017年9月にTAKAHIROとの結婚を発表し、8歳・4歳・1歳の3人の女の子を育てている武井。2月15日の更新では、バレンタインの夜に撮影したというプライベートショットを公開しており、その3日後にはTAKAHIROも同じ場所で撮影したと思われる写真を投稿。「ご夫婦でデートですか」「ラブラブやん」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

武井咲の投稿に夫・TAKAHIROがコメント

6月24日は武井がストーリーズを更新し、「わぁあぁあぁ」と穴の開いた落ち葉やスニーカーが写る写真を投稿。するとTAKAHIROが「爆。上の方にムンクいるね」と、絵画の“叫び”にそっくりな落ち葉をいじるコメントをした。

この投稿にネット上では、「咲ちゃんのストーリーに反応してるTAKAHIROさんかわいすぎる」「珍し夫婦絡み」などの反響が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）