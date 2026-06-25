＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」いずれもキオクシアが１位 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」いずれもキオクシアが１位

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」いずれも１位となっている。



キオクシアは大幅続伸、一時前日比１万３６５０円高の１０万６１５０円まで駆け上がる場面があった。今週２３日に１万６４１０円安という強烈な下げに見舞われたが、前日は下ヒゲをつけて下げ止まり、きょうは大きく切り返す展開に。買い一巡後は伸び悩んでいるものの、１０万円を下回った水準では押し目買い意欲が活発だ。



前日の米国株市場の取引終了後に発表された米マイクロン・テクノロジー＜MU＞の２６年３～５月期決算は市場予想を大幅に上回る好調で、同社株は時間外取引で１５％を超える急騰をみせた。６～８月期の売上高見通しに関しても、コンセンサスのはるか上を行く水準でサプライズを誘った。これを引き継いで、東京市場でもキオクシアに連想買いが波及した。キオクシアはＡＩデータセンターのＳＳＤ向けに爆発的需要が発現しているＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業メーカーとして、東京市場におけるＡＩ・半導体テーマのシンボルストックに位置付けられている。最低投資金額が１０００万円前後と高水準だが、大口の個人投資家が積極的に参戦している。一方で目先高値警戒感も拭えず、強弱観が対立している状況だ。株価の上下動に関係なく、売買代金はプライム市場で常に断トツとなっている。



出所：MINKABU PRESS