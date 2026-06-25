イシンが４日ぶり反発、自治体ＡＩ推進プラットフォーム「自治体ＡＩハブ」を開始 イシンが４日ぶり反発、自治体ＡＩ推進プラットフォーム「自治体ＡＩハブ」を開始

イシン<143A.T>が４日ぶりに反発している。２４日の取引終了後に、自治体のＡＸ（ＡＩを活用したＤＸ）を進める自治体ＡＩ推進プラットフォーム「自治体ＡＩハブ」を開始すると発表しており、好材料視されている。



同サービスは、同社が運営する官民連携を促す自治体向けメディア「自治体通信」が有する全国の地方自治体との強固なネットワークを基盤に、生成ＡＩを中心とした最先端技術を持つソリューションパートナー各社と連携し推進する。これにより、自治体職員が抱えるＡＩ活用課題の把握と適切なマッチング支援を行うほか、参画するパートナー企業のＢｔｏＧマーケティング及び自治体開拓を全面的に支援することで、プラットフォームとして共に成長するエコシステムを構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS