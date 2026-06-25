宮越ＨＤは急伸、明日の株主総会を控え期待感 宮越ＨＤは急伸、明日の株主総会を控え期待感

宮越ホールディングス<6620.T>は急伸。半導体・ロボティクス新規事業構想について説明する時間を設けることを予定する明日２６日の定時株主総会を控え、改めて期待感が高まっているようだ。同社は先週１９日、株主総会で事業構想を正式発表すると公表。これを受け、同日の株価は思惑買いを集めてストップ高となった経緯がある。



このほか、同社はきょう２５日、社内の中国事業責任者が中国大使館の大使や関係部門の責任者と面談したと明らかにした。ＷＩＣプロジェクトやイノベーション事業（中国からの半導体・ロボット輸入事業）について意見交換を行ったという。大使館側からは事業に対する高い評価と強い関心が示され、今後の事業推進に向けて積極的な支援を行う意向が表明されたとしている。



出所：MINKABU PRESS