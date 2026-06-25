プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」を運営するGANYMEDEは、所属クリエイター・ぐちつぼが主催するコンテンツブランド「SAVOGE」を、ZETA DIVISIONの完全サポートのもとリブランディングすることを発表した。

【画像あり】第1弾はポケモン大会！ 参加者や対戦ルールも公開

「SAVOGE」（さぼーじ）は、「savage（野蛮な）」と「サボおじ（サボテンおじさん）」をかけ合わせたぐちつぼ発の造語。ZETA DIVISION加入以前から独自に展開してきたブランドであり、今回のリブランディングによってより幅広い企画を多くの人へ届けることを目指す。コンセプトは「PROVE YOU'RE SAVAGE.」を掲げる。

「SAVOGE」は、主催者であるぐちつぼが自身の“好きなもの”をより多くの人に広めるために生まれたコンテンツブランドであり、ストリーマー・視聴者を問わず魅力を届けると同時に、ぐちつぼ自身もプレイヤーとして参戦する形を採っている。

リブランディング後初となる第1弾企画として、『Pokémon Champions』を舞台にしたストリーマーバトル『SAVOGE Pokémon Champions はじまりの王者決定戦』が開催される。自分が育成したポケモンで本気の勝負に挑む形式で、優勝者にはゲーム内称号「はじまりの王者」が贈呈される。

開催日は7月1日18時から、オンライン形式で実施される。プレイヤーにはぐちつぼ、k4sen、鈴木ノリアキ、Clutch_Fi、Laz、焼きパン、たらこ、赤見かるび、ちーの、如月れん、紡木こかげ、おおはらMEN、トラゾー、鬱先生（まじめにヤバシティ）、フルコン、とりっぴぃの計16名が参加。実況・解説は平岩康佑といろはが務める。

（文＝リアルサウンドテック編集部）