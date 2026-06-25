BLUETTI JAPAN株式会社は、クラス最軽量のポータブル電源「AORA 100 mini」の予約受け付けを7月6日（月）に開始する。公式楽天市場店でのみ、7月2日（木）から先行して予約が始まる。

1,000Whクラスで業界最軽量となる約10.7kgを実現したモデル。幅235mm・高さ290mmのコンパクトな縦型デザインを採用している。

容量は1,004.8Wh。バッテリーにリン酸鉄リチウムイオンを採用しており、約6,000回以上の充放電が可能としている。

定格出力は700W。電力リフト機能を利用することで最大1,400Wまでの家電製品に対応する。出力ポートはAC、USB Type-C、USB Type-A、シガーソケットなど合計9個を搭載している。AC入力による充電の場合、約2時間でフル充電が可能。

専用アプリによるスマート電力管理機能に対応し、スマートフォンなどから電源状態の確認、各種設定、遠隔操作が行える。

4種類のUPSモードや停電アラート機能を備えており、停電時には最短10msでバックアップ電源へ切り替えることができるという。

このほか、本体には調色可能なLEDライト（暖色・白色・SOS）を搭載している。

なお、7月6日（月）から8月6日（木）までの期間、各公式販売店舗で最大41%OFFとなる早割キャンペーンを実施する。

容量：1,004.8Wh 出力：定格700W / 電力リフト1,400W 出力ポート数：合計9個（AC、USB Type-C、USB Type-A、シガーソケットなど） 充電時間：約2時間（AC入力） サイクル寿命：6,000回以上（初期容量の80%） 外形寸法：235×215×290mm 重量：10.7kg 希望小売価格：96,800円