帝国劇場公式Xで、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony- 』のホストを務める堂本光一と井上芳雄が出演するイメージムービーが公開された。

【動画＆写真】堂本光一と井上芳雄の『帝国劇場アリーナライブ』ムービー／『THE TIME,』『ノンストップ！』オフショット

■『エリザベート』（井上）と『SHOCK』（堂本）のワンシーンも

真っ赤なタキシードに蝶ネクタイ姿の堂本が夜道を歩いていると、見上げた窓のなかから黒×白ジャケットにネクタイを合わせた井上が見下ろしている。続いて映し出されたのは、『エリザベート』（井上）と『SHOCK』（堂本）の帝劇での名場面。

階段をおりてきた井上、のぼってきた堂本が目を合わせ、ふたりで光り輝くドアの向こうへ歩いていくシーンが収められている。

「堂本光一さんと井上芳雄さんが語る。…いえ、語りすぎてしまう。2人の関係と帝劇ライブ最新NEWS」と、『THE TIME,』（TBS系）、『ノンストップ！』（フジテレビ系）への出演告知（6月25日）も公開されている。

コメント欄には「エリザベートとSHOCKの映像うれしい」「美しすぎるふたり」「語りすぎてるの楽しみ」「王子様がいる」「出だしがロミジュリみたい」などといったファンの声が続々と到着。

なお『THE TIME,』公式Xでは、堂本と井上が番組キャラクターのシマエナガちゃんを抱えて、ジャケット姿で寄り添い微笑むオフショットも。なお同じ投稿に、この日出演した天海祐希のオフショットも公開されている。

また『ノンストップ！』公式Xでは、人差し指を前に突き出す『ノンストップ！』ポーズを、キリッとした表情で決めるふたりのオフショットが披露されている。

『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony- 』は、8月7日の東京ガーデンシアターを皮切りに、札幌、神戸、小倉を巡るツアーになっている。

■『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony- 』動画

日本ミュージカル界初のアリーナツアーのホストである堂本＆井上が登場。

■『THE TIME,』オフショット

シマエナガちゃんを抱えて寄り添う堂本＆井上。

■『ノンストップ！』オフショット

キリッとした表情とポーズに注目。