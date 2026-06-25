NHK『SONGS』にてマイケル・ジャクソンを大特集！子どもの頃からマイケルをリスペクトしてきた、大泉洋の秘蔵映像も公開

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7月9日22時より放送のNHK総合『SONGS』にて、マイケル・ジャクソンの大特集が放送される。

もくじ

■マイケルが起こしてきた“革命”を徹底的に深掘り

映画『Michael／マイケル』をきっかけに、今改めて世界中から大きな注目を集めるマイケル・ジャクソン。「KING OF POP」「史上最も成功したエンターテイナー」と呼ばれ、世界の音楽シーンに“革命”とも言える数々の偉業を成し遂げてきた。

今回は、そんなマイケルが起こした“革命”を徹底的に深掘り。「Billie Jean」「Beat It」「Thriller」…世界的大ヒットを記録した楽曲のMVや、伝説の公演『ライヴ・アット・ウェンブリー』『ライブ・イン・ブカレスト』など、豊富な貴重映像を観ながら、マイケルをこよなく愛するゲストと番組責任者・大泉 洋が語り尽くす。

加えて、大泉の秘蔵映像も!? 子どもの頃からマイケルをリスペクトしてきた大泉が、日本武道館リサイタルで見せたパフォーマンスとは？

マイケル・ジャクソンの音楽の魅力を存分に堪能するスペシャル回。要チェックだ。

■番組情報

NHK総合『SONGS マイケル・ジャクソン』

07/09（木）10:00～10:45

再放送 07/13（月） 24:35～25:20

出演：大泉 洋 TAKAHIRO 西寺郷太（NONA REEVES） 森崎ウィン

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs