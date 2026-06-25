宮舘涼太がきゅるんとした視線を向け記念ケーキを両手持ちした姿に「舘様かわいい」「1歳みたいなベビーフェイス」「きゅるきゅるお目目がメロい」

【写真】宮舘涼太がきゅるんとした視線を向け記念ケーキを両手持ち／ラジオオフショット

『月刊TVガイド』公式Xで、Snow Manの宮舘涼太がホールケーキを手にしたオフショットが公開された。

本誌8月号（6月24日発売）には、宮舘がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の独占密着が掲載されている。

■『ロイヤルサロン』1周年を祝うケーキにニッコリ

投稿には、

「2年目に突入した『宮舘涼太のロイヤルサロン』(TBSラジオ)に独占密着。お祝いとして、バラをモチーフにしたケーキとバラ柄のティーカップに入れた紅茶をご用意させていただきました」

と添えられており、真っ赤な“1”のロウソクが立った、“舘様放送1周年おめでとうございます！！”と書かれたチョコレートケーキと、紅茶の写真を公開。

また、ラジオブースでケーキをうれしそうに両手で持ち、大きく口をあけてパクリと食べようとしている宮舘のカメラ目線オフショットも。

コメント欄には「舘様かわいい」「1歳みたいなベビーフェイス」「きゅるきゅるお目目がメロい」「上目遣いは反則」「天使すぎる」などといったファンの声が続々と到着。

『宮舘涼太のロイヤルサロン』公式Xには、最新ラジオオフショットも公開されている。

■『月刊TVガイド』オフショット

バラをモチーフにしたロイヤルなケーキにも注目。

■『宮舘涼太のロイヤルサロン』オフショット

横分けヘアで番組のボードを持ちほほ笑む宮舘。