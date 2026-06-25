14時の日経平均は2919円高の7万2094円、アドテストが979.92円押し上げ 14時の日経平均は2919円高の7万2094円、アドテストが979.92円押し上げ

25日14時現在の日経平均株価は前日比2919.93円（4.22％）高の7万2094.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1196、値下がりは319、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を979.92円押し上げている。次いで東エレク <8035>が510.88円、ＳＢＧ <9984>が388.59円、ファストリ <9983>が226.88円、キオクシア <285A>が226.44円と続く。



マイナス寄与度は11.77円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、三井物 <8031>が9.12円、ＫＤＤＩ <9433>が9.05円、コマツ <6301>が8.72円、塩野義 <4507>が7.89円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、金属製品、ガラス・土石、情報・通信と続く。値下がり上位には鉱業、海運、保険が並んでいる。



※14時0分7秒時点



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