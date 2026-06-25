世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【画像を見る】進化が止まらない「鮭おにぎり」5位～1位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「鮭おにぎり」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【5位】紅鮭・国産米・有明海産海苔の相性抜群 バランスのいい一品

【4位】「具の満足度」１位 まるで西京漬け…鮭がごはんによく合う

【3位】ほぐし身タイプの鮭が味わい深い これぞザ・鮭おにぎり

【2位】「山漬け製法」で鮭のうまみと香りがアップ 米との相乗効果も

【1位】清水アナ「これまで試してきたおにぎりの中でダントツ」と断言

和食のプロは「ごはんの握り具合」「鮭の脂とごはんの融合」に注目

今回は、コンビニや弁当店で購入できる「鮭おにぎり」11商品を比較。

チェックポイントは、

①具の満足度

②鮭の味

③ごはんの味

④コストパフォーマンス

⑤全体の味

5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、7年連続ミシュランガイド三つ星に輝く「祇園さゝ木」の佐々木浩さんと、13年連続でミシュランガイド一つ星を獲得する「老松 喜多川」の喜多川達さんという、和食を知り尽くすプロ2人が協力。

鮭おにぎりについて、佐々木さんは「やっぱりおにぎりは、お米。機械でどこまでの握り具合、ふっくら感になるか」、喜多川さんは「鮭はしっかり脂身のあるものがいい。その脂とごはんの融合をみていきたい」と注目点を語った。

忖度なしにひたすら「鮭おにぎり」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】紅鮭・国産米・有明海産海苔の相性抜群 バランスのいい一品

第5位は、デイリーヤマザキの『YBS 手巻おにぎり 紅鮭』（税込237円 ※番組調べ）。

炙り熟成紅鮭のうまみに、冷めてもおいしい国産米、有明海産の海苔のパリッと感が相性抜群。プロは「ごはんが鮭をものすごく持ち上げている」（佐々木さん）、「最初の海苔のインパクトが好き。その後にまとまりがあるのが、おにぎりとして素晴らしいなと思います」（喜多川さん）と語り、特においしさと全体のバランスの良さが高評価だった。

【4位】「具の満足度」１位 まるで西京漬け…鮭がごはんによく合う

第4位は、ローソンの『プレミアムおにぎり 焼さけハラミ』（税込297円 ※番組調べ）。

清水アナも「ぶりんぶりんですね！」と驚いた存在感のある切り身は、「具の満足度」部門で１位に。脂乗りのいいアトランティックサーモンのハラミを塩麹に漬け込み、香ばしく焼き上げている。

佐々木さんは「鮭の味と麹の香りと熟成感がちゃんとあって、パサつきは全然ない」と太鼓判を押した。一方喜多川さんも、鮭はまるで西京漬けのようだと称賛。味噌漬けのような香りが麹から感じられるので、ごはんともよく合うのだという。

【3位】ほぐし身タイプの鮭が味わい深い これぞザ・鮭おにぎり

第3位は、ローソンの『手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭』（税込221円 ※番組調べ ※沖縄県では販売していません）。

鮭はほぐし身タイプ。熟成と直火炙りで紅鮭の味と香ばしさを引き立てている。

一方、ごはんは機械を一新し、ふんわり食感がアップ。清水アナは「鮭がしっかりほぐしてある。その分、お米とお米の間に入ってくれるんですよね」と分析し、「ほぐし身で一番好きかも」と気に入った様子。

プロも「鮭おにぎりを食べてるっていう感じ」（佐々木さん）、「なんでローソンさんはこんなに懐かしい感じの味になるんですかね」（喜多川さん）と、そのシンプルな味わいを高く評価した。

【2位】「山漬け製法」で鮭のうまみと香りがアップ 米との相乗効果も

第2位は、NewDaysの『手巻紅しゃけおにぎり』（税込218円 ※番組調べ）。

鮭は、身を積み上げて塩漬けにするという「山漬け製法」で熟成。

鮭のうまみと香りをアップさせている。これにより、「めちゃくちゃ鮭がちゃんと感じられますね」（喜多川さん）、「お米がすごく甘く感じる。鮭の塩味で相乗効果が出ておいしいですね」（佐々木さん）と、プロも考えられた素材の組み合わせに感心した。

【1位】清水アナ「これまで試してきたおにぎりの中でダントツ」と断言

そして第1位は、NewDaysの『ニュータスプレミアム 塩麴仕立ての鮭はらみおにぎり』（税込290円 ※番組調べ）。

「鮭の味」「全体の味」で１位、「ごはんの味」も10点満点を獲得したNewDaysの高級タイプの鮭おにぎりが総合1位に輝いた。

塩麹仕立ての濃厚な熟成鮭はらみに、米は大粒で甘みが強い新潟のブランド米「新之助」、さらに兵庫・淡路島産の藻塩、宮崎県の「みちのく寒流のり」を使用するなど、全てにこだわった極上の一品。「鮭に皮が付いているのが余計にいい」（喜多川さん）、「鮭と米がハグしてるね」（佐々木さん）、「No.1です！ これまで試してきたおにぎりの中でダントツ」（清水アナ）と一同も大絶賛だった。

NewDaysがワンツーフィニッシュを決めた「鮭おにぎり」ランキング。各社で鮭やごはんの仕上がりなど進化が止まらない今どきのおにぎりをぜひ手に取り、食べ比べてみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年6月20日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）