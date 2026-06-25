声優でプロ雀士の伊達朱里紗（35）が25日までに自身の公式Xを更新。友人でプロ雀士の早川林香（34）の自宅を訪ねた際の投稿が話題を呼んでいる。

「友達のりんかちゃん家遊びに来たら、なんだか一生懸命働いてる人がいた」と書き出した伊達。撮影された写真には早川の夫でプロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」と契約解除になった渋川難波の後ろ姿が収められた。

渋川は5日に自身のXで近日中に週刊誌に自身が起こした不適切な行動の事実が含まれる報道があることを明かし、当面の間活動自粛することを発表。その後「KADOKAWAサクラナイツ」公式サイトにて渋川より退団の申し入れがあったことが明らかになり同月8日、選手契約解除となった。

この投稿にネット上では「渋川難波を久々に見れて嬉しい」「哀愁が漂っていますね」「お元気そうでなによりです」「コメントも引用も凄い数。みんな渋が好きなんだな」「麻雀が強くて面白ければいいよ！早く戻ってきて」「これをあげる伊達さん素敵すぎる」など声が。一方では「まだ家族も上げてないのになんでアップを…」「ドリブンズの楽屋の時もでしたが、なんかズレているような気が」「うーん、麻雀界はなんでもありなんですね」「周りの常識とかけ離れていると思います。人の痛みが分かっているのかな？」という意見も寄せられた。