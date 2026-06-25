【ニューヨーク＝木瀬武】米オープンＡＩは２４日、独自のＡＩ（人工知能）向け半導体「ハラペーニョ」を開発したと発表した。

生成ＡＩが回答を生成する「推論」と呼ばれる処理に特化した設計で、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」の応答速度の向上や運用コストの低減につなげる。

２０２６年後半からデータセンターで順次活用する。生成ＡＩの開発ノウハウを持つオープンＡＩが設計し、米半導体大手ブロードコムと共同開発した。

データ処理や電力利用の効率を高めたのが特徴で、初期試験では他社の最先端品を上回る性能を発揮したとしている。詳しい仕様は今後明らかにするという。

ＡＩ向け半導体は汎用（はんよう）性の高い米エヌビディア製のＧＰＵ（画像処理半導体）が広く流通しているが、グーグルやメタなど米ＩＴ大手は用途を絞った自前の半導体の開発を強化している。特に推論の分野では、ＡＩの利用者が増えるほど処理量がかさむため、消費電力や運用コストを抑える効率性が求められている。

オープンＡＩのグレッグ・ブロックマン社長は「ハラペーニョによって、より高速で手頃な価格のＡＩを提供できるようにする」としている。