£È£ï£î£å£ù¡¡£Ä£å£ö£é£ì¡¡¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¸ø±éÀ®¸ù¡¡µµÈøÆüºÚ»Ò¡ÖºÇ¹â¤Î£Ú£å£ð£ð¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£ï£î£å£ù¡¡£Ä£å£ö£é£ì¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¡Ë¡×¤¬£²£´Æü¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¡¡£È£ï£î£å£ù¡¡£Ô£ò£á£ð¡¡£Ô£ò£á£ö£å£ì¡¡£Ô£ï£õ£ò¡ÁÎø¤Ç¤â¡¢¿ä¤·¤Ç¤â¡¢¤â¤¦È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Á¡×¤òÅìµþ¡¦£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤Ï´Å¤¯¤Æ¶ì¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤·¤Á¤ã¤¦£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°æ¾åÍ£¡¢µµÈøÆüºÚ»Ò¡¢¾®»³ÎÃ¹á¡¢ÎëÌÚÆîÈÁ¡¢Æü±ººÚ½ï¡¢Æ£¸¶ÎË¡¢½ÂÃ«ÁÕÏÂ¤Î£·¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤Ï¡¢º£Ç¯£²·î¤«¤éÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤ò½ä¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜÃæ¤Î½ÂÃ«¤ò½ü¤¯£¶¿Í¤¬½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤Î³Ú¶Ê¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¡£´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ´¶¤È¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Ó¥¿¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Éý¹¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤ÈÃ£À®´¶¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£³Ú¶ÊÃæ¤ä£Í£Ã¤Ç¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë´ò¤·¤¤È¯É½¤â¡£¤Þ¤º¿·¶Ê¡Ö¶¦ÌÄ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¡×¤¬£²£µÆü¤«¤é³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë£¹·î£²Æü¤Ë£³¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò£Ó£ð£ï£ô£é£æ£ù¡¡£Ï¡Ý£×£Å£Ó£Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¸þ¤«¤¦½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Æ£¸¶ÎË¡Ö²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤ß¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£Æü¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤è¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×
¡¡ÎëÌÚÆîÈÁ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ©¤Æ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¾®»³ÎÃ¹á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤òÂç¹¥¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¿´¤«¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤è¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Î´èÄ¥¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡°æ¾åÍ£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¯¤ì¤¿À¼¤âÇ®¤âÁ´Éô¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤³¤Î·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡µµÈøÆüºÚ»Ò¡ÖÊ¿Æü¤Ê¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ªÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î£Ú£å£ð£ð¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡Æü±ººÚ½ï¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥Ë¥Ç¥Ó¤È¤·¤Æ£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡ª¹¬¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×