北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第３戦（２４日＝日本時間２５日）、ＦＩＦＡランキング２５位の韓国は同６０位と格下の南アフリカに０―１で敗戦を喫した。勝ち点３から上積みできず、同組の２位から３位に転落。決勝トーナメント進出を確定させることができなかった。

まさかの敗戦に韓国内では衝撃が広がっている。同国メディア「ＳＴＡＲ ＮＥＷＳ」は「一体どういうことだ？ 韓国は今や無条件に日本を応援しなければならない…衝撃的な可能性の数々が浮上」と題した記事を掲載。「韓国は今、隣国である日本を応援せざるを得ない立場にある」と報じた。

同記事では「韓国の最終敗退はまだ確定していない。各組の３位の結果を待つ必要がある。１２組全ての３位チームの中から、上位８チームが決勝トーナメントに進出できる」と解説した上で、韓国が置かれた現状を次のように説明する。

「韓国よりも良い成績を残しているチームが１つある。それはＢ組３位のボスニア・ヘルツェゴビナだ。１勝１分け１敗で、勝ち点４を獲得し、同組３位の座を確保した。一方で幸運なことに、韓国よりも成績の悪いチームが１つ存在する。それはＣ組３位のスコットランドだ。１勝２敗で勝ち点は韓国と同じ３だが、得失点差はマイナス２で、マイナス１の韓国が上回っている」

その上で「注目すべきは、日本が所属するＦ組だ。日本とオランダは１勝１分け（勝ち点４）で首位を争っている。一方、スウェーデンは１勝１敗（勝ち点３）で両チームに僅差で続いている。重要な一戦は、２６日（日本時間）に予定されている日本対スウェーデン戦だ。韓国は、日本がスウェーデンに少なくとも２点差で勝利することを願うしかない。そうなればスウェーデンの得失点差マイナス２を下回り（韓国はマイナス１）、韓国がリードを奪うことができる。こうして、韓国は『永遠のライバル』である日本を応援せざるを得ない状況が生まれた」と指摘した。

普段は日本への対抗心を隠さない韓国が、まさか日本を応援することになるとは…。韓国は非常事態に直面しているようだ。