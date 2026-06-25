ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２５）が反省しきりだ。２４日（日本時間２５日）の敵地ツインズ戦で大谷翔平とバッテリーを組んだが、呼吸が合わずに序盤に３失点。１点リードの２回、二死満塁場面では捕逸で同点となり、マウンドに駆け寄った際に大谷から厳しい言葉をかけられた。

守備が影響してか打撃も奮わず、４タコ３三振といいとこなし。落ち込むラッシングにベンチでフリーマン、ロバーツ監督が隣りに座って声をかける場面も見られた。

その後は捕手として追加点を許さず、大谷とのコンビで６回を５安打３失点に抑えて逃げ切ったが、試合後は浮かない表情で米メディア「スポーツネットＬＡ」などに「最初から最後まで恥ずかしい思いでした。大谷は素晴らしくて試合をコントロールできましたが、それでも本当に恥ずかしかった」とうつむいた。

大谷とマウンドに話したことについては「僕のエラーで僕がしくじった。今日は彼についてより理解が深まった」とし、指揮官やフリーマンの励ましには「ああいうサポートが必要だなんて、やはり恥ずかしいです。僕は大人だし、かなり辛い経験でした。打撃も守備もね。いい試合ではなかったし、調子もよくない」と話している。

それでも「勝ててよかった。気持ちをリセットするために次の試合が待ち遠しい。自分の役割を果たし、攻守両面でチームに貢献したい」と前を向いた。正捕手スミスをケガで欠く中、ラッシングの苦闘が続く。