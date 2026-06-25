韓国は南アフリカに0-1で敗れてグループ3位に

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、A組では韓国代表が南アフリカ代表に0-1で敗れてグループ3位が決定した。

ノックアウトステージ進出が他グループの結果次第となったが、エースFWソン・フンミンのとあるデータが注目されている。

韓国は1勝1敗で迎えた第3戦で南アフリカと対戦。引き分け以上で2位以内を確保できる一方、敗れた場合は他会場の結果次第で4位敗退の可能性もあるプレッシャーの中で迎えた。

韓国はソン・フンミンをベンチスタートとし、0-0で迎えたハーフタイムに3枚替えの1枚として投入。しかし得点を奪うことができず。後半18分に南アフリカに速攻から先制点を奪われると、最後まで韓国はゴールを奪えず、0-1で敗れた。勝ち点を4に伸ばした南アフリカに抜かれ、韓国は勝ち点3の3位が決定した。他会場の結果次第では4位に落ちてグループステージ敗退となる可能性もある。

衛星放送「ESPN」公式Xは、ソン・フンミンのタッチ数に注目。「ここ2試合でのタッチ数は、W杯での彼の最少記録だ」として、南アフリカ戦で「29」、第2戦のメキシコ戦（0-1）で「20」だったことを紹介した。メキシコ戦のソン・フンミンは先発出場したものの、後半11分にベンチに退いている。

フル出場していないとはいえ、攻撃の中心選手としては寂しい数字となったソン・フンミン。このデータを受け、SNSでは「終わった選手だ」「彼の起用は酷い判断だった」「周りにパスしていただけ」「もっと良い扱いを受けるべき」「彼にとってタフな大会」となどの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）