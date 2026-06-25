

Snow Man深澤辰哉、松本若菜Ⓒテレビ東京

「テレ東音楽祭 2026 夏 」が、６月28日夜６時30分から放送される。本番組のMCを務める深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜のインタビューが25日、公開された。

2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届け。（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。

深澤辰哉と松本若菜に直前インタビュー。「MC就任後の周囲の反応」や「特に注目している企画やアーティスト」など話を聞いた。――MC決定の発表を受けてまわりからの反響はありましたか？

深澤辰哉

MC発表の前にメンバーに先に伝えていたのですが、その時にすごく喜んでくれたのが印象的で嬉しかったです。発表のタイミングでは、自分がいつかは音楽番組のMCをやりたいということを言っていたので、それが叶って、ファンの皆さんもきっと喜んでくれたんじゃないかなと思いますし、松本若菜さんと一緒にやるというその並びも喜んでくれている方が多かったなという印象でした。

松本若菜「テレ東音楽祭」のMC発表の際に、久しく連絡の取れていなかったお友達からメールがきました。とても喜んでくれて楽しみに待っているとエールを送ってくれました！――特に楽しみにしているアーティストや企画を教えてください。

深澤辰哉

普段、大型音楽番組は、先輩がMCをやっているところに呼んでいただく形ですが、今回は、後輩はもちろん、先輩方も出演者の中にいて。おもてなしする側に回ることがあまり経験したことがないので、もちろん他のアーティストの皆さんの歌もすごく楽しみですが、弊社の人たちを目の前に迎えるということが自分の中では新鮮で、すごく楽しみだなというのと同時に緊張します。そういう意味で、弊社の人と絡むのはすごく楽しみかなと思います。

松本若菜

【ZARDさん】子供の頃から運動会などの学校行事やテレビの中でも、誰かの応援に必ず流れていたZARDさんの「負けないで」は、何度聞いても背中を押してくれる名曲だと思います。貴重な映像と本人直筆の歌詞にのせて、再結集したZARDバンドが演奏という何とも贅沢な時間を楽しみたいです。

【ドラマ名曲メドレー】沢山の大ヒットドラマの主題歌をご本人やドラマ出演者の歌唱で聴けるなんて。毎週テレビに齧り付いて楽しみにしていたあの頃を思い出しながら、みなさんの歌に酔いしれたいと思います。――大切にしている曲や思い入れのある曲とそれにまつわるエピソードを教えてください。

深澤辰哉

王道な答えになってしまうかもしれないですが、僕は、デビューするのにどちらかというと時間がかかった人なので、自分たちの曲がCDショップに並んだ時の印象ってやっぱり忘れられないというか。なので、自分たちのデビュー曲の『D.D.』なのかなと思います。デビューって、したいからできるというわけでもない。けど、みんなそこを目指して頑張っている中で、デビューできて、CDショップに自分たちのCDが並んだ時のあの気持ちは、もう多分 2 度とないなと思った時に、『D.D.』はすごく思い入れがある楽曲です。

松本若菜

【澤田知可子さん】子供の頃、歌番組で見た澤田知可子さんの「会いたい」。切ないメロディーと歌詞、そこに澤田さんの切なくも力強い歌声が心に響いたのを今でも色濃く覚えています。

【辛島美登里さん】カラオケで何度も挑戦しましたが、Aメロの最初の一言が辛島さんの美しい歌声とほど遠くてがっかりした思い出があります。私の中で歌う曲というよりしっかりと聴きたい曲なので、目の前でお聴きできるなんて夢のようです。吉田栄作さんとのコラボも楽しみです。――音楽番組MC初挑戦とのことですが、今年の夏、挑戦したいこと・やりたいことを教えてください。

深澤辰哉

筋トレです。特に見せるタイミングはないですが。プールも行かないし、海も行かないけど、夏と聞くと、鍛えなきゃ、という脳なので。今、もう始めているので、本番の衣装のジャケットが結構きつくなってきています。本番までにもうちょっときつくなっちゃうかな、多分、仕上がっちゃう（笑）。

松本若菜

今年の夏もドラマ撮影で、気づいたら秋になっていそうなので、せめてかき氷を食べたり、スイカやメロンを食べたりして夏を感じたいです！――改めて放送への意気込みをお願いします。

深澤辰哉

楽しい時に聴きたい曲や悲しい時に聴きたい曲など、色々ある中で、音楽の力ってやっぱりすごいと思います。本番はもちろん緊張はすると思うのですが、アーティストの皆さんの音楽の力を借りて、自分もちょっと緊張をほぐしたりとか、楽しめるように頑張りたいなと思います。

松本若菜

アーティストの方々や曲目が次々と発表されてきました。皆様と一緒に思いっきり楽しめる企画もたくさんあります。私も音楽を体一杯に感じながら MC もしっかりとやり遂げたいと思います！