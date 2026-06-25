ドイツ大使館も注目

かつてドイツ代表で活躍をした英雄の姿が注目を集めている。

ドイツ大使館も公式Xで反応するほどの大反響を呼び、日本のサッカーファンも「なにゆえ！？」「どういうこと」など注目している。

日本ウェアを着用したのは、現在MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスでプレーするFWトーマス・ミュラー。かつてバイエルン・ミュンヘンで長年活躍したドイツの英雄が日本代表のロゴが入ったシャツを着用した。

ミュラーはグループJのアルゼンチン代表対オーストリア代表の試合を前に、「待ちに待ったW杯の試合！ リオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表と、ダビド・アラバ率いるオーストリア代表の対戦。スコアはどうなるかな？」と綴り、インスタグラムに動画を投稿。日本代表のロゴが入ったTシャツ姿で、ユルゲン・クロップ氏とともにスタジアムへと向かう様子を公開した。

ミュラーの日本Tシャツ姿は大反響を呼び、ドイツ大使館も公式Xで「まさかの日本推し？！」と注目。日本のファンも「なにゆえ！？」「どういうこと」「間違えたとか？」「八咫烏に惚れたんでしょうか」「一緒にいるクロップにも着てほしい」「アツい！！」など多くのコメントを寄せるなど、ドイツ英雄の着こなしが大反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）