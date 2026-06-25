記事ポイント 魚肉と米粉を焼きあげたサクサク食感のノンフライスナックローストアーモンドと組み合わせたたんぱく質豊富なミックス菓子食べきりサイズ21g、2026年6月30日に期間限定で全国発売 魚肉と米粉を焼きあげたサクサク食感のノンフライスナックローストアーモンドと組み合わせたたんぱく質豊富なミックス菓子食べきりサイズ21g、2026年6月30日に期間限定で全国発売

ブルボンは、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたノンフライスナックにローストアーモンドを合わせた「おさかなスナックアーモンドミックス」を、2026年6月30日(火)に期間限定で新発売します。

たんぱく質をたっぷり含んだ食べきりサイズ21gの商品で、量販店やドラッグストアなどで購入できます。

ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」

商品名：おさかなスナックアーモンドミックス内容量：21g発売日：2026年6月30日(火) 全国発売販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（予定）価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

ブルボンは1924年に新潟県柏崎市で創業し、2024年に創立100周年を迎えた大手菓子メーカーです。

ルマンドやアルフォートをはじめとするビスケット・スナック菓子で知られており、「おさかなスナックアーモンドミックス」はたんぱく質を意識した新しいスナックとして期間限定で登場します。

魚肉と米粉を焼きあげたサクサク食感

「おさかなスナックアーモンドミックス」は、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたスナックと、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。

焼きあげることでサクサクとした歯ざわりが生まれ、魚の風味が口に広がります。

ローストアーモンドの香ばしさが加わることで、魚肉スナックのやわらかな風味と対比したメリハリのある味わいになっています。

ノンフライ製法と食べきりサイズ

揚げずに焼きあげるノンフライ製法で仕上げており、たんぱく質をたっぷり含んだ内容です。

魚の風味豊かなスナックはお子さまや高齢の方でも食べやすいおいしさで、健康志向の方にも適しています。

内容量は21gの食べきりサイズで、外出先や間食の場面でも手軽に口にできます。

魚肉の風味とアーモンドの香ばしさが重なるサクサク食感を、ノンフライで気軽に味わえます。

たんぱく質が摂れるスナックを探している方も、食べきりサイズの手軽さで試しやすい一品です。

「おさかなスナックアーモンドミックス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おさかなスナックアーモンドミックス」はどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます（販売チャネルは予定）。

発売日は2026年6月30日(火)で、全国発売です。

Q. 「おさかなスナックアーモンドミックス」はどのような素材でできていますか？

A. 魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたスナックと、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。

ノンフライ製法で仕上げており、たんぱく質を豊富に含んでいます。

Q. 内容量と賞味期限はどのくらいですか？

A. 内容量は21gの食べきりサイズです。

賞味期限は6カ月です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魚肉とアーモンドのサクサク食感が楽しめる！ ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」 appeared first on Dtimes.