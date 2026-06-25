2名がともにAWS日本独自表彰を受賞！ TDI「2026 Japan AWS Top Engineers」

記事ポイント TDI社員2名が2026 Japan AWS Top Engineersに選出Japan AWS Top Engineersはビジネス技術活動をAWS Japanが審査する日本独自の表彰Japan All AWS Certifications EngineersはAWS全認定資格保持者が対象 TDI社員2名が2026 Japan AWS Top Engineersに選出Japan AWS Top Engineersはビジネス技術活動をAWS Japanが審査する日本独自の表彰Japan All AWS Certifications EngineersはAWS全認定資格保持者が対象

TDIは、AWSパートナーネットワーク(APN)加盟企業のエンジニアを対象とした「2026 Japan AWS Top Engineers」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に社員2名が選出されたと発表しました。

選出されたのはコーポレート本部 デジタルイノベーション技術部に所属する早川 将史さんと米山 和寿さんで、2名ともに両制度でそろって受賞者となっています。

TDI「2026 Japan AWS Top Engineers・2026 Japan All AWS Certifications Engineers」

選出社員: 早川 将史・米山 和寿（コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部）選出制度: 2026 Japan AWS Top Engineers（両名）/ 2026 Japan All AWS Certifications Engineers（両名）

TDIは1968年創業の独立系システムインテグレーターで、コンサルティングから開発・運用・保守までをワンストップで手がけています。

2026年4月には「AIソリューション・カンパニー」として現社名へ正式移行し、クラウドやAIを軸とした企業向けIT課題解決を事業の中心に置いています。

今回受賞した早川さんと米山さんは、AWSに関する技術力と実ビジネスでの実績の両面を評価されて選出されました。

2名がともに2つの制度に選ばれた点が、今回の受賞の大きな特徴です。

「Japan AWS Top Engineers」の選出基準

「Japan AWS Top Engineers」は、APNに加入している会社に所属するAWSエンジニアを対象とした、日本独自の表彰制度です。

特定のAWS認定資格を保有していることに加え、AWSビジネスの拡大につながる技術力を発揮した活動を行っているエンジニア、または技術力を発揮した重要な活動や成果があるエンジニアが選出の対象となります。

選出にあたってはAWS Japanによる審査を通過する必要があります。

単に資格を持つだけでなく、実際のビジネス現場でAWS技術を活かした活動や成果が問われる点が、この表彰制度の特徴です。

早川 将史さんと米山 和寿さんは、この基準を満たしてAWS Japanによる審査を経て選出されました。

コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部という部署名が示すとおり、2名はTDIにおけるデジタル技術の革新を担う部門に所属しており、AWS技術を実務で活用してきた実績が今回の評価につながっています。

「Japan All AWS Certifications Engineers」の選出基準

「Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」ことを条件とする表彰プログラムです。

AWSの資格体系は近年も継続的に進化しており、その変化に対応しながら全認定資格の取得を維持することが求められます。

引き続き自己研鑽を重ね、専門性を高め、AWS認定資格取得に成果を出したエンジニアがAWS Japanによる審査を経て選出される仕組みです。

資格体系の進化への対応も含めた継続的な学習姿勢が、選出の背景にあるといえるでしょう。

早川 将史さんと米山 和寿さんは、この全資格保持という条件をクリアしたうえで審査を通過しています。

「Japan AWS Top Engineers」と「Japan All AWS Certifications Engineers」の両制度への同時選出は、実務での活躍と継続的な資格取得の両方で高い水準にあることを示しており、TDIがクラウド技術の獲得および人材育成に継続して取り組んできた成果といえます。

2026 Japan AWS Top Engineers・2026 Japan All AWS Certifications Engineers 選出の紹介でした。

よくある質問

Q. 選出された社員は何名で、どの部署に所属していますか？

A. 早川 将史さんと米山 和寿さんの2名で、いずれもコーポレート本部 デジタルイノベーション技術部に所属しています。

両名ともに「2026 Japan AWS Top Engineers」と「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」の2制度に選出されています。

Q. 「Japan All AWS Certifications Engineers」に選ばれるには何が必要ですか？

A. APNに参加している会社に所属し、AWSの認定資格を全て保持していることが条件です。

近年の資格体系の進化の中で自己研鑽を重ね、専門性を高め、全認定資格の取得に成果を出したエンジニアがAWS Japanによる審査を経て選出されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2名がともにAWS日本独自表彰を受賞！ TDI「2026 Japan AWS Top Engineers」 appeared first on Dtimes.