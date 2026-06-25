9年の沈黙を越えたピアニストが全国5都市へ！「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタルツアー2026」

記事ポイント 1985年ショパン国際コンクール覇者ブーニンが日本デビュー40周年リサイタルツアーを開催2026年10月〜11月、全国5都市で公演東京・サントリーホール公演は11月21日、チケットは6月30日発売 1985年ショパン国際コンクール覇者ブーニンが日本デビュー40周年リサイタルツアーを開催2026年10月〜11月、全国5都市で公演東京・サントリーホール公演は11月21日、チケットは6月30日発売

日本アーティストは、スタニスラフ・ブーニンによる「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタルツアー2026」を2026年10月10日から11月29日にかけて全国5都市で開催します。

第11回ショパン国際ピアノコンクールで最高位を獲得し、日本に「ブーニン現象」を巻き起こしたピアニスト。

40周年という節目に、ふたたびそのステージが実現します。

2025年の日本ツアーへの多くの声援を受けて決定した今回のツアーは、長野・静岡・埼玉・東京・大阪の5都市を巡る全国規模の公演です。

「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタルツアー2026」

ツアー期間：2026年10月10日（土）〜11月29日（日）開催都市：長野・静岡・埼玉・東京・大阪（全国5都市）出演：スタニスラフ・ブーニン（ピアノ）

スタニスラフ・ブーニンは1966年モスクワ生まれのピアニストで、リヒテルやギレリスといった巨匠を育てた名教育者G.ネイガウスを祖父に持つピアニスト一家の出身です。

1983年にロン=ティボー国際コンクールで17歳にして優勝し、1985年の第11回ショパン国際ピアノコンクールでも最高位を獲得しました。

日本では「ブーニン現象」と称される社会的ブームが起き、クラシック音楽の枠を超えた熱狂的な支持を集めました。

EMIと専属契約を結び10枚以上のCDを録音するなど、国際舞台でも精力的に活動を続けてきた演奏家です。

2013年に病気と事故による怪我で演奏活動を一旦停止し、9年間の沈黙を経て2022年6月に復帰。

復帰後は2023年から2025年にかけて毎年全国ツアーを敢行し、各地でソールドアウトを記録してきました。

40周年記念プログラムの詳細は後日発表されます。

9年の沈黙と復活の軌跡

1985年、第11回ショパン国際ピアノコンクール。

当時19歳のブーニンは圧倒的な演奏で世界に衝撃を与え、最高位を獲得しました。

日本では「ブーニン現象」と称される熱狂的な支持を集め、クラシック音楽の枠を超えた社会的ブームが起きました。

しかし2013年、病気と事故による怪我のために突然表舞台から姿を消します。

左手に麻痺が残り、左脚は手術によって右脚より8cm短くなるなど、音楽家として致命的ともいえる状況に追い込まれました。

9年間の沈黙を経て、2022年6月に八ヶ岳高原音楽堂での復帰公演を果たします。

感動の再会の模様はNHK-BSプレミアムで放送され、大きな反響を呼びました。

続編は2024年1月・2月にも放送されています。

さらに、ブーニンの葛藤と復活を追ったドキュメンタリー映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』（製作：NHKエンタープライズ、配給：KADOKAWA）が2026年2月20日に公開され、大きな反響を巻き起こしました。

本作のBlu-rayは今秋発売予定です。

2026年全国ツアー日程

長野公演：2026年10月10日（土） 八ヶ岳高原音楽堂静岡公演：2026年10月18日（日） 磐田市民文化会館「かたりあ」埼玉公演：2026年10月24日（土） 川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）東京公演：2026年11月21日（土） サントリーホール大阪公演：2026年11月29日（日） ザ・シンフォニーホール

ツアーは2026年10月10日の長野・八ヶ岳高原音楽堂を皮切りに、静岡・埼玉と続き、11月には東京のサントリーホール、大阪のザ・シンフォニーホールへと移ります。

八ヶ岳高原音楽堂はブーニンが2022年6月に復帰を果たした会場で、今回のツアーもその地からスタートします。

復帰後の2023年から2025年にかけて毎年全国ツアーを行い、各地でソールドアウトを記録してきたブーニンのリサイタルは、2026年も5都市での開催です。

2026年1月には東京・大阪でNHK交響楽団メンバーとの「ブーニン日本デビュー40周年記念コンサート」も開催されています。

東京公演（サントリーホール）詳細

公演日時：2026年11月21日（土）開場18:30 / 開演19:00会場：サントリーホールチケット料金：S席16,000円 / A席13,000円 / B席10,000円 / C席7,000円 / D席5,000円チケット発売日：2026年6月30日（火）10:00〜未就学児入場不可問い合わせ：日本アーティストチケットセンター（03-5305-4545）

東京公演は2026年11月21日（土）、サントリーホールで開催されます。

S席からD席まで5つの席種があり、5,000円から16,000円の価格帯で選べます。

チケットは2026年6月30日（火）10:00から発売開始です。

未就学児の入場はできませんが、小学生以上であれば各席種で入場できます。

各会場の問い合わせ先の営業時間は会場によって異なります。

19歳でショパン国際コンクールを制し、9年間の沈黙と身体的な苦難を越えて復活したブーニンが、日本デビュー40周年という節目の年に全国5都市のステージでピアノを響かせます。

復帰後に各地でソールドアウトを重ねてきた演奏家の音楽世界を、長野・静岡・埼玉・東京・大阪で直接体験できます。

「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタルツアー2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京公演のチケットはいつから購入できますか？

A. 2026年6月30日（火）10:00から発売開始です。

問い合わせは日本アーティストチケットセンター（03-5305-4545）まで。

Q. ブーニンはなぜ9年間演奏活動を休止していたのですか？

A. 2013年に病気と事故による怪我のため演奏活動を停止しました。

左手に麻痺が残り、左脚は手術によって右脚より8cm短くなるなど深刻な状況に追い込まれましたが、2022年6月に八ヶ岳高原音楽堂での復帰公演を果たしました。

Q. 東京以外ではどこで公演が行われますか？

A. 長野（八ヶ岳高原音楽堂）、静岡（磐田市民文化会館「かたりあ」）、埼玉（川口リリア・フカガワみらいホール）、大阪（ザ・シンフォニーホール）の4会場でも公演があります。

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