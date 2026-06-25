NHK『SONGS』でマイケル・ジャクソン大特集 KING OF POPが起こした“革命”を深堀り
NHKの音楽番組『SONGS』の7月9日放送回では、マイケル・ジャクソンを特集する。
【画像】Netflixシリーズ『マイケル・ジャクソン: ザ・バーディクト』場面写真
公開中の映画『Michael／マイケル』をきっかけに、今改めて世界中から大きな注目を集めるマイケル。「KING OF POP」「史上最も成功したエンターテイナー」と呼ばれ、世界の音楽シーンに革命とも言える数々の偉業を成し遂げてきた。
今回は、そんなマイケルが起こした“革命”を徹底的に深掘り。「Billie Jean」「Beat It」「Thriller」など世界的大ヒットを記録した楽曲のミュージックビデオや、伝説の公演「ライヴ・アット・ウェンブリー」「ライブ・イン・ブカレスト」など、豊富な貴重映像を見ながら、マイケルをこよなく愛するゲストと番組責任者・大泉洋が語り尽くす。子どもの頃からマイケルをリスペクトしてきた大泉の秘蔵映像なども公開される。
ゲストとして、ダンサーのTAKAHIRO、NONA REEVESの西寺郷太、歌手／俳優の森崎ウィンが登場する。
■放送予定
7月9日(木) 午後10：00〜10：45 ＜NHK総合＞
【画像】Netflixシリーズ『マイケル・ジャクソン: ザ・バーディクト』場面写真
公開中の映画『Michael／マイケル』をきっかけに、今改めて世界中から大きな注目を集めるマイケル。「KING OF POP」「史上最も成功したエンターテイナー」と呼ばれ、世界の音楽シーンに革命とも言える数々の偉業を成し遂げてきた。
今回は、そんなマイケルが起こした“革命”を徹底的に深掘り。「Billie Jean」「Beat It」「Thriller」など世界的大ヒットを記録した楽曲のミュージックビデオや、伝説の公演「ライヴ・アット・ウェンブリー」「ライブ・イン・ブカレスト」など、豊富な貴重映像を見ながら、マイケルをこよなく愛するゲストと番組責任者・大泉洋が語り尽くす。子どもの頃からマイケルをリスペクトしてきた大泉の秘蔵映像なども公開される。
ゲストとして、ダンサーのTAKAHIRO、NONA REEVESの西寺郷太、歌手／俳優の森崎ウィンが登場する。
■放送予定
7月9日(木) 午後10：00〜10：45 ＜NHK総合＞